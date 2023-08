Omicidio in centro, Lega: "Muzzarelli chieda l'Esercito o inizieremo le ronde"

La Lega di Modena reagisce al delitto verificatosi ieri in Corso Vittorio Emanuele, dove un giovane straniero ha perso la vita dopo essere stato accoltellato alla gola da due persone, poi fuggite. "Questo è l’ennesimo fatto gravissimo nel centro città. Siamo al culmine, il vaso è pieno, la pazienza è esaurita. Pochi mesi fa un altro episodio simile al Novi Sad e poi ne possiamo elencare altre centinaia che costellano il mandato Muzzarelli - attacca Valentina Mazzacurati, della segreteria del Carroccio - È evidente che il Sindaco non abbia tempo di gestire l’assessorato alla sicurezza visto l’aumento di casi di tale gravità".

"Chiediamo, quindi, al Primo Cittadino, che l’assessorato alla sicurezza venga assegnato a qualcuno di competente in materia di sicurezza e sarà necessario procedere con l’intervento dell’esercito per placare questa piaga sociale che da molto tempo si sta abbattendo su Modena".

Mazzacurati annuncia: "Come esponente Lega, se il Sindaco non provvederà con misure urgenti, mi farò promotrice in tutti i quartieri di passeggiate di presenza di cittadini che fungano da deterrente per i criminali".