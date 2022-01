Ferrovie, la Lega propone la realizzazione di una tratta Formigine-Vignola

Realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione della tratta ferroviaria Formigine-Vignola, che metta in collegamento la città di Vignola con Modena, valutando il suo inserimento fra le opere di mobilità sostenibile oggetto di finanziamento del PNRR nell'ambito del documento sulla "Mobilità sostenibile".

A chiederlo è la Lega con una risoluzione a firma dei consiglieri Simone Pelloni (primo firmatario) e Stefano Bargi. "Il recupero dell’infrastruttura ferroviaria Modena-Vignola consentirebbe ai tanti lavoratori e studenti pendolari del distretto vignolese che quotidianamente si recano nel capoluogo di Provincia con l’automobile privata, di utilizzare un mezzo pubblico non inquinante a un costo molto più basso per i cittadini; viceversa la città di Modena e l’intera fascia dei comuni modenesi a ridosso della Via Emilia godrebbe di un’importante opportunità di collegamento, alternativa alla rete viaria stradale, con la città di Vignola e non solo", spiegano i leghisti.