Legge sul suicidio assistito in regione, una raccolta firme e un incontro pubblico

Sabato 11 marzo dalle 16 alle 19 i gruppi politici Volt Modena, Forte Urbano Castelfranco Emilia e Italia del Futuro in collaborazione con Eumans organizzano presso la Bocciofila di Viale Verdi un dibattito sulle Iniziative dei Cittadini Europei (ICE) sul tema del fine vita e dell'eutanasia, in vista del Citizens' Summit in programma a Danzica dal 17 al 19 marzo "Democrazia, Ecologia e Libertà oltre i confini, un piano di governo paneuropeo" promosso da Eumans e da European Alternatives. S

arà un'occasione per approfondire questo strumento di partecipazione democratica ancora oggi poco noto e utilizzato con il quale i cittadini europei possono promuovere un confronto democratico in seno alle istituzioni europee e incidere sull'agenda di governo.

Grazie alla collaborazione con la cellula bolognese e della neonata cellula di Modena e Reggio Emilia dell'Associazione Luca Coscioni sarà inoltre possibile sottoscrivere in anteprima la proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, promossa dall'Associazione Luca Coscioni e presentata già in diverse regioni italiane.

"Dopo l'affossamento del referendum Eutanasia Legale, non si può e non si deve trascurare il dibattito tematiche del fine vita, che interessano da vicino i cittadini e le cittadine, in maniera trasversale a prescindere dall'appartenenza o dalle idelogie politiche, ed è un dovere della società civile e della politica quello di manetenere alta l'attenzione perchè non sia più demandato alla giurisprudenza il compito di intervenire a colmare le lacune normative, spingendo il Legislatore attraverso tutti gli strumenti democratici vigenti a legiferare finalmente sul tema".