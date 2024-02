Amministrative a Mirandola, Letizia Budri è il nome di Fratelli d'Italia e Lega

Già nell'aria da alcune settimane e anticipata di fatti ieri dal sindaco uscente Alberto Greco, la figura di Letizia Budri è ora ufficialmente la candidata del centrodestra a Mirandola. O per lo meno di una parte della coalizione, se si considerano tutti i possibili partiti che fanno parte dell'alleanza vasta. La candidatura è stata presentata stamane, sostenuta dai vertici di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati.

"Dopo attente riflessioni, di natura strettamente personale, ho deciso (non senza un pizzico di emozione) di accettare una proposta che ci concede l’occasione di proseguire la grande opera iniziata dal Sindaco Greco che tante sfide è riuscita a centrare in maniera vincente in soli cinque anni - ha commentato Budri - Inizierà in queste settimane un lavoro di dialogo, ancor più fitto con i cittadini, le Associazioni e le realtà locali, che dovrà procedere di pari passo con l’attività ordinaria di governo relativa alla conclusione del quinquennio in corso ”.

Il nome di Budri è stato definito da Lega e Fdi - presenti i responsabili provinciali Guglielmo Golinelli e Ferdinando Pulitanò - come una candidatura di "sintesi" emersa da un confronto molto acceso sia a livello provinciale che a livello regionale, dove la coalizione di centrodestra sta affannosamente provando a convergere sui nomi dei candidati per giugno, per altro con un notevole ritardo rispetto agli avversari politici.