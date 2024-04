Azione presenta la sua lista di nomi per le elezioni comunali

C'erano il commissario provinciale Paolo Zanca, il capolista Claudio Gorrieri - figlio dell'Ermanno sindacalista, partigiano e politico -, il deputato Matteo Richetti e il candidato sindaco di coalizione Massimo Mezzetti. C'era, seduto in prima fila, il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, candidato per Azione alle elezioni europee dopo l'addio al Partito Democratico.

Questa mattina al Caffè Concerto si è tenuta la presentazione dei candidati della lista di Azione, il partito di Calenda che sosterrà la coalizione di centrosinistra per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Uomini e donne, alcuni giovanissimi (c'è chi ha appena compiuto 18 anni e infatti non presenzia perché impegnato a scuola), altri decisamente più esperti come l'ex assessora della giunta Muzzarelli Anna Maria Lucà Morandi, sfiduciata nel novembre 2023 da Modena Civica.

Modenesi con radici lontane (dal Camerun come dal Marocco), professori, operai delegati sindacali e tassisti. "Una lista che vanta il 40% di candidati sotto i 40 anni, fatta di gente che si avvicina anche per la prima volta alla politica con il desiderio di battersi per il proprio mondo e la propria generazione, che racconta la città e la rappresenta, costruita dalla gente che vive e lavora a Modena", il commento di Zanca. Soprattutto, sottolinea, "una lista che è la novità assoluta di queste amministrative, che per la prima volta con grande orgoglio corre per la città di Modena. Non una 'lista di scopo': sul suo successo vogliamo costruire un futuro di presenza".

L'accordo, ha continuato Zanca, "sarà sulle cose da fare". Ricordandole per priorità: "Sanità, due delle nostre candidate sono sanitarie dell'Asl, e sicurezza prima di tutto. Poi il traffico, un trasporto pubblico serio, gli anziani che aumentano sempre di più e hanno bisogno di strutture adeguate e l'emergenza abitativa". Per rispondere, gli ha fatto eco Gorrieri, "a problemi, sensibilità, valori come l'uguaglianza e la solidarietà che si stanno perdendo, trascurati anche dalla sinistra". Senza tralasciare, ovviamente, il caldissimo e modenesissimo tema dei rifiuti, tirato in ballo da Mezzetti che ha poi virato sui complimenti: "A una lista che sta nascendo con coraggio e autonomia politica".

Una corsa per una "sinistra più omogenea e vera", come ha detto Richetti, "che si occupi di innovazione, green, digitale, dei temi più urgenti ma senza slogan. Con persone che abbiano un valore per il territorio, come qui a Modena con Gorrieri, e non solo politici 'uscenti'".

I nomi dei candidati

Capolista, come dicevamo, è il pensionato 70enne Claudio Gorrieri. Figlio di Ermanno Gorrieri, deve il suo nome a quello di battaglia del padre partigiano, 'Claudio'. Sindacalista Cisl e Professore incaricato alla Facoltà di Economia, Claudio Gorrieri ha collaborato per anni con la Ferrari. E' stato inoltre nel Cda di Atcm. Giovani e meno giovani, con le professioni tra le più variegate, sono gli uomini e le donne che compongono la lista di Azione, qui in ordine alfabetico: Elio Attarantato, pensionato di 74 anni; Paolo Ballestrazzi, imprenditore di 75 anni; Daniela Ballochi, commercialista revisore di 39 anni; Giampaolo Briscagli, dirigente cooperazione di 60 anni; Rosalba Caffo Dallari, pensionata di 78 anni; Azzurra Cannizzaro, impiegata di 30 anni; Stefania Cargioli, imprenditrice di 63 anni; Matteo Ciaccia, export area manager di 47 anni; Patrizia De Cosimo, dirigente ASL di 58 anni; Antonio Dell’Erario, consulente assicurativo di 47 anni; Michele Garagnani, dirigente aziendale di 26 anni; Leonardo Gazzotti, studente di 18 anni; Siham Karbouchi, impiegata di 29 anni; Alessandro Levi, agente di commercio di 52 anni; Anna Maria Lucà Morandi, avvocato di 55 anni; Saverio Magni, imprenditore di 54 anni; Michela Mattei, libera professionista di 43 anni; Filippo Messori, tassista di 41 anni; Cecilia Odone, consulente politiche europee di 53 anni; Elena Pellacani, studentessa di 21 anni; Simone Pierro, studente di 18 anni; Alessandra Profilo, commercialista di 55 anni; Irma Romero, presidente odv di 51 anni; Mario Rossi, libero professionista di 46 anni; Daniela Sarracino, commercialista revisore di 39 anni; Cristian Scida, operaio di 38 anni; Massimo Tagliavini, tecnico informatico/ricerca e sviluppo di 54 anni; Edoardo Valenti, studente universitario di 20 anni e Michel France Wandji Ndjitché, impiegata di 31 anni.