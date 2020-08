Montese, i tre partiti del centrodestra uniti a sostegno di Flavio Viani

A Montese il primo nome in corsa per le elezioni comunali ad essere ufficializzato è quello di Flavio Viani. Ex dipendente Ausl in pensione, originario di Prignano ma residente a Concordia sulla Secchia dove è stato anche consigliere comunale, Viani è la figura su cui hanno trovato l'accordo tutte le forze di centrodestra.

Ieri è infatti stata depositata ufficialmente la lista "Uniti per Montese", che riunisce in un unico simbolo Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

I candidati consiglieri sono Natascia Ascari, Cristiano Bernardoni, Francesca degli Esposti, Giuseppe Borelli, Gian Luigi Bondi, Francesco Amadori, Massimo Romanini, Maria Giovanna Tagliazzucchi, Moira Stefani, Maita Biondini, Michel Stefani.

"Un sostegno convinto a un candidato che ha già maturato una esperienza politico amministrativa, che ha scelto di vivere a Montese e per Montese, la cui è esperienza nel settore sanitario rappresenta un valore aggiunto in particolare in questo delicato momento - spiegano i sostenitori della candidatura - Obiettivo comune è valorizzare il territorio di Montese e le sue peculiarità, con un impegno all'insegna dell'ascolto dei cittadini, del buon governo, della concreta soluzione dei problemi e della rislle esigenze della comunità".