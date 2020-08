Elezioni Vignola, Fratelli d’Italia presenta la propria lista a sostegno di Angelo Pasini

Fratelli d'Italia presenta i propri 16 candidati consiglieri, componenti della lista che sosterrà alle elezioni amministrative di Vignola il candidato sindaco unitario del centrodestra, Angelo Pasini.

“Siamo contenti di aver nelle nostre fila molte figure Vignolese di spicco che caratterizzano la composizione interclassista e intergenerazionale della lista: commercianti, operari dirigenti medici commercianti e liberi professionisti, uniti per dare continuità all’azione amministrativa di centro destra” spiega il presidente provinciale Ferdinando Pulitanó. “La sinistra, con l’utilizzo di un linguaggio di genere forzato, accusa la destra di non porre sufficiente attenzione alle pari opportunità”

“Il nostro partito, unico in Italia con un Presidente donna, e la nostra lista per le amministrative di Vignola, con capolista Filomena Campolongo, credo siano l’ennesima dimostrazione di come Fratelli d’Italia punti al merito, dando ampio spazio e responsabilità alle donne” ​concludono Barcaiuolo e Pulitanó.

Questi i componenti della lista: