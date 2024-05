Fratelli d'Italia, i 24 candidati in lista a Carpi per le elezioni amministrative

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È stata presentata presso la sede elettorale del centrodestra la lista di Fratelli d’Italia dei 24 candidati al Consiglio Comunale. Alla conferenza stampa erano presenti il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Annalisa Arletti, candidata sindaco e Federica Carletti, segretario cittadino di Fratelli d’Italia e capolista.

“A Carpi ci troviamo in una situazione in cui la sinistra è divisa con due candidati sindaci diversi. Il centrodestra non solo è compatto, ma, anche grazie a una lista civica, amplia il suo perimetro. Nel centrodestra Fratelli d’Italia deve e vuole essere l’architrave e la guida. Quella di Fratelli d’Italia è una lista di cui, da coordinatore regionale, sono molto orgoglioso. La lista vede in testa Federica Caletti e i nostri due consiglieri comunali uscenti Federica Boccaletti e Pietro Santonastasio e, nel suo interno, riesce a coniugare appartenenza e competenza come auspicavamo. È una lista intergenerazionale e interclassista, una lista che rappresenta il territorio carpigiano dal centro alle frazioni e che al suo interno ha liberi professionisti, dipendenti, giovani e che può ambire ad essere la futura classe dirigente della Carpi che verrà perché dopo 79 anni di governo senza soluzione di continuità, anche Carpi merita l’applicazione della democrazia che è l’alternanza”, afferma Michele Barcaiuolo.

“Oggi è un momento importante per la città. Abbiamo chiuso le liste di centrodestra e Fratelli d’Italia ne è traino. Noi da adesso dobbiamo fare un grandissimo lavoro: raccontare quella che è la nostra visione di città. Abbiamo chiuso il programma fatto di tantissimi punti che vogliamo divulgare. Siamo orgogliosi dei valori di centrodestra, ma andremo oltre il centrodestra perché l’obiettivo è quello di portare un vero cambiamento e di scrivere una storia nuova. Per fare questo dobbiamo arrivare a tutti gli indecisi, a tutti coloro i quali hanno perso fiducia nella politica e che possono vedere in noi una coalizione di governo leale, unita, compatta, coerente e credibile”, dichiara Annalisa Arletti, candidato Sindaco.

“Fratelli d’Italia partecipa a questo importante appuntamento elettorale con una squadra competitiva composta da 16 uomini e 8 donne che rappresentano tante professionalità, competenze e generazioni. Sono tutti preparati, pronti e impegnati ad essere una valida e capace alternativa alla di guida della Città al fianco di Annalisa Arletti. Due consiglieri uscenti che insieme ad Annalisa hanno svolto in Consiglio Comunale un lavoro preciso e puntuale. Abbiamo geografie diverse, dal centro storico alle frazioni proprio perché è importante che la città sia rappresentata anche nelle sue diverse esigenze. Militanti, sempre presenti e insieme ai quali ci siamo battuti e continueremo a batterci in difesa dei nostri valori di destra. Giovani generazioni, che sono oggi il presente ma rappresentano il futuro della società ed è indispensabile renderli partecipi nelle scelte politiche. Nuovi volti, persone che rappresentano la società civile, che si sono avvicinate a noi e che hanno deciso di impegnarsi perché credono fortemente che Carpi abbia bisogno di un cambio di passo e soprattutto credono nel nostro progetto. FdI, presentando oggi alla città questa squadra, dimostra che anche in questi territori la destra è in grado di esprimere profili di qualità e soprattutto persone che con coraggio, impegno e tanto cuore si sono messe a disposizione affinché l’ormai non più rimandabile cambio alla guida della nostra Carpi sia finalmente possibile”, conclude Federica Carletti.

