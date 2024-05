Amministrative Modena, il Ministro Giorgetti tiene a battesimo i 32 candidati della Lega

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Lega di Modena ha presentato i suoi candidati per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Modena, questa mattina presso il locale 212 è intervenuto il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, per esprimere sostegno ai candidati del Carroccio e al candidato sindaco del centrodestra Luca Negrini. Un intervento veloce da parte di Giorgetti, colpito da un lutto famigliare e costretto a rivedere i progetti di una giornata modenese.

Il Ministro ha posto l'accento sulla difficoltà della sfida modenese, in una terra tradizionalmente di ben altra bandiera politica, ma ha incitato i presenti - una cinquantina di persone - ad affrontare la campagna elettorale con determinazione e "sempre con il sorriso".

Il segretario cittadino della Lega di Modena, Caterina Bedostri, nel presentare la lista del Carroccio ha sottolineato che i cansisati "sono in primo luogo l'espressione più piena della societàe realtà modenese. Si tratta di liberi professionisti (ingegneri, imprenditori ...) ma pure di pensionati, casalinghe, padri e madri di famiglia, docenti scolastici, giovani".

"Ognuno - ha aggiunto Bedostri - con il proprio sentire, le proprie necessità ed esigenze, tra loro collegate, con il desiderio di offrire il proprio contributo lavorando e agendo insieme, con l'obbiettivo di trovare soluzioni per contrastare e superare quei problemi che ormai sono caratteristica indelebile di una Modena che nessuno riconosce più. Siamo partiti dall'ascolto, dal confronto, dal metterci in discussione, oltre che la faccia senza timore. E andremo avanti in questa direzione, certi, che solo così si è dalla parte dei cittadini e di quanto abbisognano. Abbiamo vissuto anni sotto il segno dell'imposizione della volontà monocratica e partitica, delle decisioni dall'alto, degli interessi di pochi al discapito dei tanti o meglio, di tutti. Con risultati tangibili e deleteri, sotto gli occhi di tutti. Vorremmo e ci impegniamo attraverso i nostri candidati, affinché si cambi, perché è giunto il momento per Modena di voltare pagina. Ci proviamo perché la storia è fondamentale, ma opportuno che inizia a scriverla anche qualcun altro. A nome della Lega di Modena un ringraziamento sentito a Giancarlo Giorgetti, al nostro fianco in questa campagna elettorale."

Questi i nomi in lista