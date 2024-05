"Liberi di scegliere" e "Malavasi sindaco", i 48 nomi delle due liste a Castelfranco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono stati presentati a Castelfranco tutti i 48 candidati delle due liste "Liberi di Scegliere" e "Malavasi Sindaco", che sostengono appunto Claudio Malavasi nella corsa a sindaco a Castelfranco Emilia. Nel corso dell’incontro, ed alla presenza dell’aspirante primo cittadino, non poca enfasi è stata posta dagli organizzatori "sull’alto livello delle squadre messe in campo".

A comporre entrambe le formazioni hanno concorso assieme a diversi, noti professionisti, un prescelto novero di insegnanti e studenti. Dato, questo, di estremo rilievo e che trova una sua variegata applicazione nell’identikit dei candidati stessi provenienti anche da nazioni come Albania, Marocco e India. Luoghi che, inevitabilmente, portano con sé credi religiosi una volta poco conosciuti ma che non alterano né la sostanziale presenza delle quote rosa, pari ad 1/3 dell’intero totale, né la partecipazione dei giovani, circa una decina nella fascia 25/33 anni.

“Essere riusciti a predisporre due liste di tale spessore non è stato semplice – ha dichiarato Claudio Malavasi – Ciononostante quanto abbiamo raggiunto non potrà che dare ottimi risultati considerando, soprattutto, la nostra ferma volontà di cogliere le istanze di una Castelfranco fortemente desiderosa di proiettarsi in un futuro sempre più connesso sia al quadro europeo che a quello nazionale.”

Della lista Liberi di sciegliere fanno parte: Cristina Girotti Zirotti, Davide Bellentani, Monica Busi, Jaspreet Chauhan, Romolo D'Eboli, Fatima El Fadil, Barbara Gherardi, Lorena Girotti, Gino Maccaferri, Giuliano Magnoni, Carlo Mantovani, Edgardo Modelli, Andrea Ognibene, Pietro Parisi, Roberto Russo, Rosa Sellitto, Varunjot Singh, Giovanni Spitaleri, Arben Stafa, Loris Stanca, Elisa Tedeschi, Melissa Turch,i Imad Zahraoui e Valentina Zucchetti

Compongono invece la lista Malavasi Sindaco: Diego Di Cosmo, Dante Balice, Cesare Bruno, Salvatore Buioni, Biagio Calvanese, Enrico Caminati, Vittorio Cazzella, Luigi Chieppa, Adalgisa D'Aloia, Costanza Dall'Agnol, Simona Lauri, Claudio Lenzarini, Davide Malagoli, Fiorenzo Manfredi, Giulio Mignogna, Cristian Norcaro, Andrea Pezzullo, Luigi Russo, Vania Sirotti, Marilena Sorvillo, Manuela Spaggiar,i Concetta Torchia, Merieme Zahraoui e Mirco Zara.