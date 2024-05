Elezioni Amministrative, i 32 candidati della lista di Maria Grazia Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

“Sono entusiasta perchè sto facendo una campagna elettorale incontrando le persone sul territorio, e nella mia lista sono presenti candidati di diverse età e professioni. Il mio programma “Modena x Modena” punta sulla qualità della vita, il sociale, la sicurezza, la sanità, l’urbanistica, la cultura. E la sanità pubblica, in cui il mio obiettivo è quello di superare le varie aziende sanitarie locali per crearne una unica così da ridurre anche le liste d’attesa. La mia lista Modena x Modena è un’unione sociale che supera le ideologie di destra e sinistra, fatta di persone che hanno deciso di impegnarsi per il bene della città. Io sono una liberale, democratica e cristiana. Come sempre, ci metto il cuore”.

Questo il commento di Maria Grazia Modena, nota cardiologa candidata sindaco per la lista civica “Modena x Modena”, che ieri ha presentato la lista dei 32 candidati consiglieri, 17 donne e 15 uomini.

Presentato inoltre il programma di governo della città, a partire dai concetti di trasparenza, competenza e innovazione amministrativa. "Modena, amministrata da quasi ottant’anni dallo stesso camaleontico partito, oggi PD, è una città giunta al capolinea. Quella che ci aspetta è un’impresa ardua ma, oggi, possibile. Si può far uscire Modena dal tunnel in cui è stata intrappolata solo con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e le cittadine modenesi pronti a rimboccarsi le maniche e a porre al centro di ogni progetto e iniziativa il solo interesse della città e di coloro che la vivono", spiega la candidata sindaco.

"È uno scontro che va affrontato con grande coraggio per poter uscire dall’irrilevanza in cui si è stati confinati e potersi riavvicinare con passione all’impegno per le idee, riacquistando quella perduta centralità che origina la nostra libertà che nessuno può permettersi di manipolare - aggiunge Maria Grazia Modena - Un programma che punta sui giovani; sulla cultura; sul lavoro e sulle imprese; la sanità; il welfare; l’ambiente, il territorio e la partecipazione; l’urbanistica; la mobilità; i quartieri; la sicurezza; lo sport".

