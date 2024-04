Amministrative, i nomi dei 32 candidati del Patito Democratico a Modena

Ieri alla Polisportiva San Faustino l'assemblea del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la lista dei 32 nomi per le elezioni amministrative dell' 8 e 9 giugno. "Il 29 gennaio iniziava alla Polisportiva di Modena Est la nostra campagna elettorale insieme a Massimo Mezzetti - dichiara la segretaria cittadina e capolista Federica Venturelli - Durante questi mesi abbiamo lavorato per costruire una coalizione larga e plurale. E ci siamo riusciti: insieme al Partito Democratico ci saranno altre 6 liste, non un insieme di sigle ma un patto politico serio per Modena, che vede il Partito Democratico perno della coalizione di centro-sinistra. Noi ci candidiamo 'per' e non 'contro'. Noi non ci candidiamo per un “generico” battere le destre, noi ci candidiamo perché vogliamo portare Modena nel futuro e migliorare le condizioni di vita delle persone".

La lista vede una sostanziale conferma dei consiglieri uscenti e di tre assessori (Baracchi, Bortolamasi e Bosi). Ci sono 16 donne e 16 uomini. Ci sono 4 under30 e 15 persone tra i 30 e i 45 anni. Il 60% della lista ha meno di 45 anni. "Più di 1/3 della lista è composta da persone che non fanno politica attiva, quelli che noi chiameremmo della società civile. Una lista aperta al mondo del lavoro, dei giovani, dell’associazionismo culturale e sociale, della sanità, della scuola e delle professioni, con una particolare attenzione alle seconde generazioni", spiega Venturelli.

Questa lista è profondamente radicata nella società modenese - aggiunge la segretaria - Abbiamo candidato persone che rappresentano Modena e la sua comunità eterogenea, la città nelle sue eccellenze e nelle sue contraddizioni. Una lista che vuole rappresentare chi corre, ma anche chi fa più fatica. Una lista che non lascia indietro nessuno, che dice con forza che Modena è la città di tutte e di tutti, di chi ci è nato e di chi l'ha scelta, ragazze e ragazzi nati o cresciuti in Italia, che fanno pienamente parte della comunità modenese e che devono avere il diritto di essere rappresentati. Questo fa un partito di centro-sinistra. Senza bandierine ma con un vero investimento politico".

Ecco la lista dei 32 candidati PD: