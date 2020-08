Vignola Coraggiosa, i candidati alle elezioni comunali 2020

E' stata depositata questa mattina all'Ufficio elettorale del Comune di Vignola anche la lista dei candidati della lista dei candidati di Vignola Coraggiosa. La lista è collegata alla candidatura a Sindaca di Emilia Muratori, per la coalizione di centro-sinistra ed è composta da 9 donne e 7 uomini.

"Siamo chiaramente espressione locale del progetto politico di Emilia-Romagna Coraggiosa, realtà nata in occasione delle elezioni regionali dello scorso gennaio che mette al centro del proprio impegno e programma i diritti del lavoro, la lotta alle disuguaglianze, la centralità dei servizi pubblici, dalla sanità alla scuola,la necessità di un modello di sviluppo sostenibile, una svolta ecologico nel governo amministrativo - spiegano i promotori della lista - I nostri candidati hanno aderito al Codice Etico per amministratori locali denominato "Carta di avviso pubblico" ed al Patto Antifascista promosso dall'ANPI".

"Intendiamo contribuire a migliorare l'azione dell'Amministrazione e la qualità della vita e della convivenza civile a Vignola; pensiamo di rappresentare una reale novità in un panorama politico logorato da vecchi dissidi in questa competizione elettorale, una novità di cui c'è bisogno per offrire all'elettorato di sinistra una proposta che unisce le realtà politiche locali (Articolo Uno e Sinistra Italiana) e la società civile e della cittadinanza attiva".

Per questo la lista è composta da tanti cittadini nuovi all'impegno politico diretto:

