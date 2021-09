Elezioni | Sei comuni modenesi al voto, tutti i candidati in corsa

In campo 18 candidati sindaco e 33 liste di consiglieri. Due i comuni dove è possibile il ballottaggio, Pavullo e Finale

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 gli elettori sono chiamati a scegliere i sindaci e i rispettivi consigli comunali. Sul nostro territorio al voto andranno i cittadini di Pavullo, Finale Emilia, Montefiorino. Palagano. Sestola e Zocca.

I seggi saranno aperti domenica 3 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 4 dalle ore 7 alle 15: le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne. E' necessario presentarsi alle urne in possesso della tessera elettorale e di un documento di identità valido.

In totale sono 18 i candidati sindaci e 33 le liste che si sono presentate nei comuni modenesi.

Fari puntati su Finale Emilia e Pavullo nel Frignano, unichi due comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, dovre è previsto un eventuale ballottaggio.

Turno uinico invece per le realtà minori, quali Zocca, Sestola, Montefiorino e Palagano.

Anche per la tornata elettorale nei comuni, dopo quella referendaria del 2020, scattano le misure di sicurezza sanitaria legate all’emergenza Covid-19. Saranno inoltre predisposti seggi speciali per chi è in isolamento domiciliare.