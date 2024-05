Elezioni 2024, tre coalizioni e i rispettivi candidati sindaco si sfidano a Carpi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Otto liste per la coalizione di centrosinistra, quattro per quella di centrodestra e due per quella dei civici. Sono in totale 13 le liste elettorali presenti a Carpi per il voto amministrativo del 8 e 9 giugno. Tre colazioni che sostengono altrettanti candidati sindaci.

Riccardo Righi, vincitore delle primarie, è il candidato del centrosinistra che punta a confermare il governo della città. A sostenerlo: Partito Democratico, Azione, Alleanza Verdi Sinistra, Carpi Comune, Bella Carpi, Carpi 2.0, Uniti per Carpi e Righi Sindaco - Carpi a colori.

Il centrodestra candida invece Annalisa Arletti, consigliera comunale uscente. La coalizione è composta da quattro liste: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia - ZTL no grazie e Carpi Protagonista - Arletti sindaco.

In campo c'è anche Monica Medici, che dopo aver lasciato il M5S ha fondato Movimento Civico per Carpi, che corre insieme alla storica civica Carpi Futura.

Di seguito tutti i nomi in corsa nei diversi schieramenti:

Riccardo Righi

Partito Democratico

Candidati consiglieri: Affuso Carlo, Balestrieri Nicodemo, Bergamini Giorgio, Borsari Paola, Brina Elena, Cipolli Federica, Cogato Elena, D'orazi Mauro, Kumaraku Klaudia, Lancellotti Matteo, Leporati Morena, Ligabue Manuela, Luppi Cristina, Maestri Giovanni, Maio Maurizio, Martino Riccardo, Meschieri Marinella, Oliviero Linda, Rossetti Lorella, Sala Cinzia, Saullo Emanuele, Scacchetti Enrico, Setti Alberto, Truzzi Marco

Azione con Calenda

Candidati consiglieri: Nocera Armando, Aveta Fabiana, Mecugni Niko, Caterino Veronica, Vezzali Matteo, Gibertoni Paola, Sala Dario, D'Addese Patrizia, Iqbal Shahazeeb, Neato Vittoria, Akin Hilmi, Andreoli Federica, Primicerio Claudio, Gembillo Elisabetta, Righi Matteo, Visentin Gian Marco, Frateschi Federico.

Righi Sindaco - Carpi a colori

Candidati consiglieri: Arletti Armando, Cattabriga Enrico, Cavazza Alice, Dalle Ave Giada, De Nittis Serena, Degl'innocenti Alice, Di Nardo Marco, Freschetti Anna, Hammouda Nouha, Kiran Birol, Malagoli Francesca, Malavasi Gabriele, Manicardi Dario, Melegari Gabriele, Pederzoli Lorenzo, Pedrazzoli Serena, Pinalli Daniele, Pinotti Dylan, Pivetti Giliola, Rambaran Dhansaw, Verrini Giorgio .

Carpi comune

Candidati consiglieri: Barbieri Stefano, Bargiacchi Stefano, Benetti Barbara, Cavicchioli Marco, Cocchi Erika, Fedrigotti Luca, Galantini Cesare, Kayahan Irmak, Manicardi Dario, Pantaleoni Claudia, Papa Giulia, Piccagliani Maya, Pederzani Marco, Po Vanni, Silvestri Davide, Spaggiari Annarita.

Bella Carpi

Candidati consiglieri: Stermieri Fabrizio, Bertoncelli Lucio, Michelini Marinella, Fracassini Rina, Gasparini Alfredo, Gilioli Magda, Montanari Ambra, Marasca Guido, Setti Gianfranco, Cavaletti Gianni, Bertani Volfango, Romei Daniele, Guaitoli Gianfranco, Costa Valeria Vera, Maggiolo Roberta, Luppi Lorena.

Alleanza Verdi Sinistra

Candidati consiglieri: Artioli Andrea, Battini Fabio, Bertani Auro, Chiessi Vitor, Luongo Crescenzo, Ksouma Eya, Sacchi Lorenza, Anceschi Ercole, Venturi Degli Esposti Davide, Bolognesi Giorgio, Sabattini Alberto, Bellelli Tiziana, Ronchetti Miria, Bulgarelli Davia, Marchi Martino, Agnoletto Arianna, Izzo Carmela, Artioli Luca, Gallo Corrado, Frascarolo Angelo, Colella Linda.

Uniti per Carpi

Candidati consiglieri: Arpiani Valter, Artioli Fabrizio, Bagnoli Marco, Bizzoccoli Umberto, Callegari Leonardo, Catellani Saverio, Genuardi Daniela, Guaitoli Fabio, La Ferola Erasmo, Madonna Armando, Menabue Maria Giovanna, Pignatti Luca, Pompeo Bruno, Puca Vera, Verde Consiglia, Vitiello Raffaella, Zappador Rita, Zifo Debora.

Carpi 2.0

Candidati consiglieri: Fontanesi Carlo Alberto, Obici Chiara, Macrì Maria Giovanna, Guerzoni Gianni, Capone Sergio, Argenton Giancarlo, Barbaria Christian, Bizzozzero Sara, Daolio Serena, De Stasio Giuseppe, Fusari Pietro, Gasparini Paola, Malavasi Ercole. Melegari Massimo, Pardo Annunziata, Pavesi Enrico, Pavesi Simonetta, Zini Sara, Bellelli Rossano.

Annalisa Arletti

Forza Italia - ZTL no grazie

Candidati consiglieri: Barbi Massimo, De Rosa Michele, Cadossi Elisabetta, Arletti Federica, Rostovi Cristian, Goldoni Massimo, Vertechy Barbara, Loschi Letizia, Lamma Luca, Loschi Luca, Donzelli Beatrice, Lugli Monica, Pignatti Dario, Aguzzoli Mateo, Rubbiani Gabriella,Gallesi Magda, Ronchetti Massimiliano, Musumeci Salvatore, Vidmanic Gabrijela, Santini Liviana.

Lega

Candidati consiglieri: Bonzanini Giulio, De Minico Claudia, Pedretti Claudio, Gilioli Luigi, MOntagnani Loretta, Lettucci Elia, Ligabue Arianna, Ferrarti Maurizio, Capoi Paoloa, Bollini Evangelista, Bulagarelli Milva, Bazzoni Rossano, Pentimalli Santa, Vincenzi Serafino, Zucchero Stefania, Gilioli Riccardo, Lazzaretti Paola, Fregni Maria Grazia, Cervi Nicola, Galati Patrizia.

Fratelli d'Italia

Candidati consiglieri: Carletti Federica, Boccaletti Federica, Santonastasio Pietro, Agosti Alberto, Albertazzi Sara, Battaglia Patrizio, Biagetti Marco, Casolari Tommaso, Cortesi Claudio, De Cicco Deborah, Depietri Stefania, De Stefano Serena Micol, Fieni Enrico, Glodean Ioan, Lugli Giuseppe, Malaguti Monica, Marri Gino, Natale Francesco, Rossini Filippo, Sara Valentina, Sassi Davide, Solieri Stefano, Tangerini Enrico, Terzilli Matteo.

Carpi Protagonista - Arletti sindaco

Candidati consiglieri: Eunice Aigbe, Vittorio Ballestrazzi, Paolo Baraldi, Maria Silvia Braccini, Lucia Carulli, Gianni Casale, Federica Valeria Dallari, Giacomo Ferraresi, Maria Cecilia Ferraresi, Francesco Ferrari, Paolo Alberto Gasparini, Giovanni Gozzi, Claudio Guicciardi, Alessandro Lancellotti, Gaetano Liguori, Elisa Lodi, Silvia Lodi, Francesca Lucchi, Alberto Modena, Camillo Po, Katia Poletti, Maria Luisa Poli, Maria Francesca Rizzo, Giorgio Rosini, Eugenia Rossi, Paola Rosalba Russo, Nenee Sene, Claudio Sgarbi, Paola Tenti in Giovetti, Valeria Vivarelli, Matteo Zaccarelli, Valeria Zanasi detta Daniela.

Monica Medici

Movimento civico per Carpi

Candidati consiglieri: Meschiari Aldo, Bellesia Claudio, Bellentani Romeo, Bellino Ivan, Campari Michele, Corciolani Paola, D'alessio Marco, Giovanella Cinzia, Lowry Anne Marie, Lugli Giuliana, Marciello Alice, Parmeggiani Cristina, Pedrazzi Gianluca, Righi Andrea, Rossi Andrea, Scaglione Andrea, Stevanin Paolo.

Carpi Futura

Candidati consiglieri: Colli Anna, Battini Paolo, Bertelli Nadia, Boldrin Davide, Carnevali Stefano, Ferrarini Fulvio, Lovascio Davide, Lugli Samuele, Mocati Paola, Molinari Nadia, Nardone Angelina, Nicolini Alessandra, Pescetelli Michele, Pettenati Paolo, Pullin Bruno, Ranieri Carmine, Ricci Enrico, Righi Eugenio.