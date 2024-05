Elezioni 2024. Tre candidati in corsa a Formigine, con il centrosinistra diviso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono ben 13 le liste elettorali che competeranno per le elezioni comunali del 8 e 9 giugno a Formigine, suddivise in tre coalizioni. Dopo l'amministrazione targata Costi, il centrosinistra cerca la continuità ma non trova convergenza su un solo candidato: sono infatti due le candidate sindaco che afferiscono all'area politica di centrosinistra.

Da un lato Elisa Parenti, presidente del consiglio comunale uscente, sostenuta dalla coalizione numericamente più folta: Partito democratico, Formigine al centro, Formigine città in movimento, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 stelle, Formigine viva. Dall'altro Simona Sarracino, vicesindaco uscente, che ha ottenuto il supporto di Azione Insieme per Formigine e di 'Formigine è Tutti'.

Il terzo candidato è invece il portabandiera del centrodestra, Maurizio Prandi, che ha riunito intorno a sè una coalizione composta dal 5 liste: ​Formigine futura, Lega, Per cambiare, Forza Italia, Fratelli d’Italia.

Di seguito tutti i nomi in corsa nei diversi schieramenti:

Elisa Parenti

Partito Democratico

Candidati consiglieri: Costi Maria, Corradini Andrea, Malagoli Luca, Borbeggiani Gabriella, Ghinelli Pietro, Zanni Roberta, Acquafresca Alberto, Baschieri Alberto, Bonini Cecilia, Casolari Marco, Gibellini Giulio, Medici Laura, Nava Andrea, Pellicciari Cecilia, Ronchi Nicola, Vignudini Valentina, Zini Giovanni, Agati Mario, Alboresi Ivan, Pioli Fabio, Vastola Antonietta, Giovanardi Chiara, Masinelli Federica, Tufano Sara.

Formigine al centro

Candidati consiglieri: Pagliani Armando, Neviani Alessandro, Rebuttini Alessandro, Cuoghi Anna, Maglio Antonio, Gattamelati Arturo, Martinelli Carlo, Garuti Claudia, Iurlaro Daniela, Braglia Elisabetta, Del Villano Giovanna, Habib Giovanni, Menabue Giovanni, Nosotti Giulio, Bandieri Ilaria, El Mansser Ilyas Ait, Gatti Laura, Montanari Marilena, Gharbi Nadia, Benedetti Roberto, Rovatti Serena, Fanciullo Tamara.

Formigine città in movimento

Candidati consiglieri: Bizzini Corrado, Centola Fenicia, Sciasci Gian Luca, Ferrari Federica, Leonardi Andrea, Pinotti Federica, Gubertini Francesco, Orlando Giulia, Comini Mauro, Seghizzi Serena, Fontana Fabio, Alexandrescu Nicoleta Claudia, Barbieri Simone, Maramotti Elisabetta, Sala Antonio, Messori Loretta, Pagliani Stefano, Morandi Angela, Giovanardi Giordano, Conzo Silvia, Zanfi Giulio, Ansaloni Angelica, Zangara Samuele, Ferrari Chiara.

Alleanza Verdi Sinistra

Candidati consiglieri: Santunione Giulia, Merella Gian Giuseppe, Mignano Serena, Ottani Filippo, Lombardo Giorgia, Medici Marcello, Raiola Annamaria, Casali Angelo, Palmieri Annalisa, Cigarini Francesco, Tintorri Barbara, Coppelli Alessandro, Perruccio Rossella, Giuliani Giorgio, Andruccioli Catia, Santori Vincenzo, Cavani Raffaella, Tardini Angelo, Tolu Giulia, Prandini Luca, Romolo Lolli, Cosmano Francesco, Cavani Roberto, Fontana Paolo.

Movimento 5 Stelle

Candidati consiglieri: Nizzoli Alessia, Zanni Andrea, Malavolta Giulia, Sabatelli Giuseppe, Tosi Marilena, Tardini Simone, Bettalico Lorena, Minesso Massimo, Fortini Marta, De Filippo Gabriele, Termanini Federica, Orlandi Simone, Ghermandini Maria Teresa, Pinelli Paolo, Pagliani Marisa, Messori Dino, Mastrodonato Maria Concetta, Roncaglia Loris, Malvolti Pier Angelo, Lanzi Fabio, Mori Rolando, D’Arpa Lorenzo, Camellini Luca, Rizzo Luigi.

Formigine Viva

Candidati consiglieri: Bosi Giulia Martina, Vacondio Paolo, Ferrari Francesco, Bevini Alessia, Bosi Dario, Botti Paolo, Corradini Riccardo, Ferrari Anna Maria, Fontana Giudo, Ganzerli Giovanni, Giordano Riccardo, Govi Chiara, Lucchina Gaetano, Malagoli Giorgio, Nocetti Alessia, Nosotti Barbara, Nosotti Margherita, Panini Francesco, Pirondini Gabriele, Sala Valeria, Sghedoni Pier Luigi, Virgilio Matteo.

Simona Sarracino

Formigine è tutti

Candidati consiglieri: Casali Chiara, Cantarelli Daniele, Armaroli Clio, Arnautovic Arman, Castagnetti Gloria, Gazzetti Davide, Devito Adriana, Grimaldi Domenico, Fratti Giulia, Maccarone Daniele, Menabue Isabella, Marchetti Federico, Russo Veronica, Moro Said, Schiavo Rosa, Ottani Luigi, Simonini Sonia, Sernesi Enrico, Tomasoni Chiara, Tassoni Ernesto.

Azione - Insieme per Formigine

Candidati consiglieri: Bavutti Mauro, Rovito Aurora, Iacchetta Roberto Paolo, Valentini Mandy, Zarzana Francesco, Corvino Nicoletta, Martino Luigi, Marozzelli Marta, Bellocchio Aldo, Gallo Carmen, Pagliani Marcella, Santi Nicolò, Sarracino Daniela, Garagnani Michele, Venturelli Chiara, Sheemar Lal Parshotam, Corrado Simona, Liccardo Roberto.

Maurizio Prandi

Formigine Futura

Candidati consiglieri: Valli Elisa, Fontana Federico, Giuliani Cinzia, Levon Roberto, Melchiori Alberto, Bizzarri Emilia, Tardin Giudo, Baraccani Antonio, Biolchini Elena, Allamprese Luca, Leonardi Roberto, Gazzotti Maurizio, Manfredini Marco, Zanin Simone, Messori Mara, Spano Sabrina, Mangiavacchi Mirko.

Lega

Candidati consiglieri: Romani Davide, Bergamini Matteo, Gatti Francesca, Barbolini Emanuela, Reggianini Martina, Montorsi Morena, Poggi Marco, Orsi Massimo, Spallanzani Enzo, Telleri Chiara, Bargi Daniele, Assenza Salvatrice, Geti Simone, Ghinelli Agnese, Spallanzani Massimiliano, Pilolli Massimo.

Per cambiare

Candidati consiglieri: Righi Riva Costantino, Ferroni Giuliana, Baschieri Marcello, Macchioni Alessandra, Bigliardi Paolo, Macchioni Simona, Calvo Angelo, Ottani Maria Cristina, Caselli Claudio, Quartieri Simona, Giusti Pier Giorgio, Torricelli Laura, Maffei Marco, Zaccarini Rossella, Morandi Giorgio, Albanese Elisa, De Cristofaro Carmine.

Forza Italia

Candidati consiglieri: Giacobazzi Valerio, Bastai Margherita, Lega Riccardo, Ferri Tiziano, Avena Gino, Avena Monica, Candelli Maurizio, Cesti Anna, Bartolamasi Irene, Bertoni Massimo, Skenderau Endi, Fontana Federica, Manfredini Sabrina, Zecchini Gian Paolo, Zagni Giorgio, Redak Trudi Gyongyi.

Fratelli d'Italia

Candidati consiglieri: Borrelli Francesco, marrandino Nicola, Buffagni Claudia, Zanichelli Davide, Prampolini Fabio, Mascolo Francesco, Orfello Francesca, Ferretti Daniele, Bonvino Ida, Bazzanini Silvio, Paone Francesca, Merino Rojas Kenia, Ventura Sabrina, Contardo Antonietta, Ibello Immacolata, Lettieri Pasquale, Catalano Alessandro, Romagnolo Jessica, Capitani Francesco Stefano, Buscio Andrea, Casolari Claudio, Roteglia Ettore, Marchi Carlarberto, Marino Francesco.