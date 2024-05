Elezoni 2024, quattro candidati sindaco a Maranello. Zironi tenta il bis

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono quattro i candidati a sindaco nella città del Cavallino: l'8 e 9 giugno a maranello si sfidano infatti quattro distinte coalizioni per la tornata amministrativa 2024.

Il centrosinistra ricandida Luigi Zironi, sindaco uscente: a sostenerlo saranno Partito Democratico, Italia del Futuro e Maranello in testa. Il centrodestra sceglie invece Barbara Goldoni e schiera una coalizione a quattro composta dai partiti tradizionali Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e dalla civica "Pozza - Evoluzione".

In campo anche Adele Tebaldi, che viene sostenuta da due liste: da un lato il M5S che a Maranello non sceglie il campo largo, e dall'altro la civica di ispirazione progressista "Maranello in Comune - Uniti si può".

Completa il quadro un outsider, Stefano Barbolini, che dopo essere stato consigliere per il centrodestra prova in solitaria con la lista civica Uniti per Maranello.

Di seguito tutti i nomi in corsa nei diversi schieramenti:

Luigi Zironi

Partito Democratico

Candidati consiglieri: Casolari Loretta, Casarotti Deborah, Chetta Gerardo, Costi Laura, De Ceglie Mauro, Di Stasio Stefano, Ferrarini Andrea, Fontana Juri, Fornaciari Luca, Frigeri Silvia, Manfredini Francesca, Oulaika Anouar, Ruberto Francesco, Scaramelli Grazia, Vandelli Maurizia, Zanasi Margherita.

Italia del Futuro

Candidati consiglieri: Nostrini Davide, Giovanardi Andrea, Bonacorsi Andrea, Martinelli Caterina, Tacconi Caterina Maria, Simonini Cristina, Ferrari Elisa, Ritondo Gabriella, Adriani Laura, Busani Stefano, Capelli Sara, Parrillo Luciana, Giuliani Gabriele, Kanjaoui Khaoula, Degola Alessandro, Draghetti Stefano.

Maranello in testa

Candidati consiglieri: Marsigliante Elisabetta, Costetti Alessio, Bartolacelli Luca, Bondi Antonio, Bonelli Raffaele, Caselli Sara, Chiarini Carla, Cordasco Federica, Cuccuru Rita, D’Addona Umberto, Iaccheri Umberto, Ferrari Stefania, Nesta Alessandro, Sala Stefano, Sassi Marco, Tocco Rita.

Barbara Goldoni

Forza Italia

Candidati consiglieri: Zippo Vincenzo, Frezza Carmela, Martino Nicola, Baisi Matteo, Pezzuoli Roberta, Martino Rebecca, Zanasi Mattia, Candeli Maurizio, Giovannini Moreno, Mattia Carmela, Giovannini Renzo, Calabria Domenica, Castelfidardo Giada.

Lega

Candidati consiglieri: Ferri Stefano, Plessi Uber, Candeli Francesco, Cavano Daniel, Pacher Silvia, Todisco Michele, Libietti Carlotta Maria, Guadagno Cristian, Gavioli Emiliano, Selmini Eugenia, Casolari Clara, Belloi Enzo, Ferrari Iside, De Feudi Michele.

Fratelli d'Italia

Candidati consiglieri: Sassi Guglielmo, Baranzoni Aderito, Calcagno Aurora, Cavani Claudia, Cocieru Gheorghe, Galloni Ludovica, Giacchino Marco, Martucci Maria Sole, Morandi Marco, Moscardini Franco, Paparella Simona, Righetti Enrico, Sammartano Giuseppe, Tonelli Daniele, Tosi Alessandro, Zironi Gigliola.

Pozza - Evoluzione

Candidati consiglieri: Manfredini Andrea, Giovannini Fabiano, Toschi Simona, Lanozzi Stefano, Tosi Marco, Cerchiari Elisa, Liddi Franco, Bondi Lorenzo, Soldati Claudia, Avoni, Alessandro, Montanari Marina, Guida Giudo, Goldoni Cecilia, Vandelli Andrea, Verzola Flavio Edoardo.

Adele Baldi

Movimento 5 Stelle

Candidati consiglieri: Borghi Giuseppe, Venturi Vittorio, Granato Martina, Franchini Roberto, Venturi Rebecca, Franchini Gabriele, Borghi Carlo, Muti Francesco, Maffei Augusto, Guaitoli Paola, Guidetti Monica.

Maranello in comune - Uniti si può

Candidati consiglieri: Gibellini Luca, Bazzani Alessandro, Oppido Pasquale, Mazzei Salvatore, Baranzoni Anna Paola, De Simone Michelina, Bartoli Paola, Amidei Paola, Ferretti Paolo, Guerri Pier Paolo, Candeli Samuele, Tselifis Matteo

Stefano Barbolini

Uniti per Maranello

Candidati consiglieri: Tarallo Attilio, Lillo Barbara, Chen Giovanna, Calcagno Marco, Solazzo Giovanni Luigi, Luzu Daniela, Tarallo Flavio, Barbolini Ginevra, Baldini Jessica, Campana Carlo, Fontanesi Alex Jody, Novaro Federico.