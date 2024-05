Elezioni 2024 | Tutti i candidati di Mirandola, corsa a 4 per il Comune

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono quattro i candidati sindaco in corsa per le elezioni comunali 2024 a Mirandola, per un totale di 10 liste presentate. L'amministrazione uscente di centrodestra cerca la conferma: il sindaco Greco ha riunciato al secondo mandato e la coalizione ha candidato Letizia Budri, attuale vicesindaco. Budri è sostenuta da 4 liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la civica Budri Sindaco.

A raccogliere la sfida nel centrosinistra è il manager Carlo Bassoli: la coalizione che lo sostiene è composta da Partito Democratico, azione, Sinistra Civica per Mirandola e dalla civica che fa riferimento al noto medico Stefano Toscani.

Nuova candidatura anche per Giorgio Siena, consigliere comunale uscente che guida la lista civica +Mirandola. Completa il quadro il Movimento 5 Stelle, che nel capoluogo della Bassa non si è unito alla coalizione di centrosinistra e che candidat a sindaco Giorgio Cavazza.

Di seguito tutti i nomi in corsa nei diversi schieramenti:

Letizia Budri

Lega Per Budri Sindaco

Candidati consiglieri: Golinelli Guglielmo, Donnarumma Marco, Furlani Marcello, Ferrarini Silvia, Tassi Giuliano, Diazzi Fulvio, Morini Angela, Zanoni Emanuele, Meschieri Agnese, Cavicchioli Roberto, Schifano Sonja, Regattieri Mauro, Lugli Mirca, Berni Marinella, Pellacani Gianni, Greco Alberto.

Lista Civica Letizia Budri sindaco​

Candidati consiglieri: Marchi Marina, De Biaggi Selena, Toselli Luca, Maini Lisa, De Marchi Paolo, Baraldi Franceso, De Vizia Maria Dina, Menghini Sonia, Salvioli Enrico, Ortolani Nadia, Giovannini Gilberto, Evangelista Giuseppe, Magri Maria Rosa, Neri Roberto, Carafoli Luca, Mantovani Roberta.

Forza Italia

Candidati consiglieri: Tirabassi Antonio, Colletti Laura, Corvino Silvio, Di Caterino Michelina, Forapani Claudia, Franciosi Maurizio, Gasperi Stefano, Ivanova Paraskevova Daniela Detta “Dany Vidin”, Malaguti Manuela, Maretti Mario, Montagnano Antonio, Negri Federico, Petocchi Massimo, Tinchelli Alessandra, Togni Rolando, Viani Viani.

Fratelli d'Italia

Candidati consiglieri: Baraldi Andrea, Bellini Stefano, Bonazzi Dina, Bosi Simona, Cimo Majlinda, Fazio Cinzia Annamaria, Fiorini Alessia, Galavotti Alessio, Genari Matteo, Giobbi Virgilio, Levratti Eugenia, Marchesi Massimo, Rebecchi Flavio, Righetti Gianni, Russo Massimiliano, Secchia Lisa..

Carlo Bassoli

Partito Democratico

Candidati consiglieri: Greco Anna, Barbieri Ivano, Bernaroli Laura, Braghiroli Gianni, Carotenuto Giuseppe, Consoli Fabrizio, Corazzari Annarita, De Stradis Vanessa, Fazio Martina, Gatti Rita, Ghedini Francesco, Guarda Alessandro, Papotti Marcello, Razzaboni Chiaram Reitano Antonella, Riccò Tania.

Azione

Candidati consiglieri: Zaccarella Riccardo, Canossa Antonella, Barbuto Giuseppe, Maretti Luca, Razzaboni Michele, Casari Fabio, Basaglia Sara, De Netto Luca, Consoli Francesca, Golinelli Elisa, Grosso Roberto, Fantini Paola, Fabbri Norma, Ferramola Andrea, Tazzioli Massimo.

Sinistra Civica per Mirandola​

Candidati consiglieri: Barelli Gianluca, Paltrinieri Rebecca, Bignardi Stefania, Borellini Gualdi Pier Luigi, Campanile Luigi, De Zaiacomo Eleonora, Di Gisi Giulio, Di Marta Steve, Errachidi Sara, Golinelli Mattina, Marchesi Albertina, Roveda Susanna, Roveri Caterina, Soavi Giacomo, Tavaroli Silvia, Zerbini Piergiorgio.

Per Mirandola con Stefano Toscani​

Candidati consiglieri: Aversano Carmela, Aydin Seyhat, Baraldi Lorenza, Bondi Caterina, Carletti Matteo, Furgeri Massimiliano, Gennari Emanuela, Gozzi Maria Grazia, Morselli Sandro, Paltrinieri Giulio, Palumbo Amos, Panza Michele, Ragazzoni Donata, Tavernari Cinzia.

Giorgio Siena

+ Mirandola​

Candidati consiglieri: Mazzoli Anna, Ascari Annamaria, Bernardi Rino, Campioni Rosita, Gatti Enrico, Gervasi Daniela, Papazzoni Arianna, Pecoraro Francesca Maria, Pignatti Giacomo, Prandi Claudio, Ragazzoni Alessandro, Sgarbi Gianni, Sitta Stefano, Travan Elisabetta, Vanzini Andrea, Zona Stefano.

Giorgio Cavazza

Movimento 5 Stelle​

Candidati consiglieri: Tinchelli Nuzio, Veronesi Rossana, Ghelli Dino, Berni Francesca, Rossetti Francesco, Arbizzani Cristina, Berni Alberto, Pino Maria Scilla, Caleffi Proselpino, Vncenzi Enrico.