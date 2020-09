Elezioni comunali | A Montese è sfida a tre per la carica di sindaco

Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini di Montese saranno chiamati a rinnovare l'Amministrazione e il Consiglio Comunale, dopo le dimissioni del sindaco Adelaide Zaccaria, che due mesi or sono ha lasciato dopo poco più di un anno di mandato.

La contesa elettorale vede in campo tre candidati. Il centrodestra sostiene Flavio Viani, attraverso la lista Uniti pe Montese; il centrosinistra candida Luciano Mazza con ila lista Insieme per Montese; anche il giovane Matteo De Luca è in corsa con una lista denominata Montese si Rinnova.

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Uniti per Montese - a sostegno del candidato sindaco Flavio Viani

Candidati consiglieri: Natascia Ascari, Cristiano Bernardoni, Francesca Degli Esposti, Giuseppe Borelli, Gian Luigi Bondi, Francesco Amadori, Massimo Romanini, Maria Giovanna Tagliazucchi, Moira Stefani, Maita Biondini, Michel Stefani.

Montese si Rinnova - a sostegno del candidato sindaco Matteo De Luca

Candidati consiglieri: Daniele Berti, Ilenia Biolchini, Carlotta Caleffi, Matteo Guidotti, Erminio Bernardi, Francesco Bononcini, Carla Dall’Olio, Giuseppe Scorzoni, Manuela Mantini.

Insieme per Montese - a sostegno del candidato sindaco Luciano Mazza

Candidati consiglieri: Giorgio Lazzari, Franco Lolli Giordano, Samuele Mazzetti, Giancarlo Zanni, Milena Ranieri, Benedetta Credi, Federica Ghinelli, Adriana Bertarini, Valeria Passini, Daniela Gualandi, Giovanna Balestri, Maria Credi.