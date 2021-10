Elezioni | Sfida a quattro per l'Amministrazione di Pavullo nel Frignano

Quattro nomi per un solo posto da primo cittadino di Pavullo nel Frignano. Alle elezioni Amministrative 2021 saranno quattro i contendenti alla guida del capoluogo dell'Appennino modenese, a partire dal sindaco uscente Luciano Biolchini. Il centrodestra si è ricompattato intorno alla figura di Biolchini, presentando una coalizione composta da quattro liste, una civica e tre di partito.

Il centrosinistra a guida d ha schierato un altro veterano della politica locale, Graziano Pattuzzi, pavullese di nascita e già sindaco di Sassuolo. Pattuzzi ha raccolto intorno a sè tre liste: due civiche e gli europeisti di Volt.

Le forze di sinistra e il Movimento 5 Stelle si sono invece coalizzate intorno al nome di Stefano Scaruffi, per una proposta alternativa a quella della figura di Pattuzzi. Come a Finale Emilia, dunque, non è stata trovata la sintesi che potesse unire uno schieramento più ampio.

Quarto incomodo sarà un candidato civico, Davide Venturelli, sostenuto da un solo gruppo.

Queste le liste complete dei candidati:

Luciano Biolchini

Forza Italia-UdC - a sostegno del candidato sindaco Luciano Biolchini

Candidati consiglieri: Cinzia Belloi, Cristiano Bernardoni, Claudio Bonucchi, Ivano Borelli, Fulvia Cicinelli, Michela Dabija, Angelo Favarolo, Maria Grazia Ferri, Pamela Giovanetti, Ramona Giuliani, Felice Iadarola, Andrea Pagliccia, Paola Pasquali, Mihai Alexandru Pricop, Alessandro Romani, Elis Ruggeri (Patty).

Lega - a sostegno del candidato sindaco Luciano Biolchini

Candidati consiglieri: Eros Camatti, Emanuele Baldi, Valentina Mazzacurati, Tiziano Penza, Janka Vavrova (Ianca), Manuel Burgoni, Annalisa Sargenti, Geminiano Benassi, Linda Depalmas, Mirco Montanari, Maria Grazia Lami, Marcelo Caldarone, Maria Eugenia Lenzini, Giuseppe Borelli, Enrico Ubertini.

Fratelli d'Italia - a sostegno del candidato sindaco Luciano Biolchini

Candidati consiglieri: Daniele Iseppi, Federica Galloni, Giusi Basile, Ilaria Biolchini, Elisa Cerri, Domenico Contaldo, Gaetano Di Maso, Federica Ferrari, Arcadio Gottardi, Francesco Parabita, Andrea Rastelli, Fabio Succi, Gian Luca Vignocchi.

La Pineta - a sostegno del candidato sindaco Luciano Biolchini

Candidati consiglieri: Giampaolo Cantergiani, Gianantonio Bazzani, Giovanni Bernardoni, Massimo Chichi, Giuseppe Corapi, Teresa Falanga, Christian Montanari, Ersilia Nini, Barbara Papagno, Maria Pinchiorri (Angela), Norberto Piombini, Rodolfo Rebecchi, Fausto Ricci, Rita Ricci, Anna Sorrentino, Silvia Torelli

Graziano Pattuzzi

La Torre - a sostegno del candidato sindaco Graziano Pattuzzi

Candidati consiglieri: Alfredo Altafini, Paolo Ballestrazzi, Susan Baraccani, Angelo Belloi, Anna Cadegiani (Carla), Aroldo Corsini, Danilo D'Onorio De Meo, Claudia Iacconi, Matteo Manni, Benedetta Nicolini, Giuseppe Pini Bosi, Edoardo Piombini, Alessandro Rosi, Dilaver Thaqi (Dillo), Anna Maria Toni, Cecilia Tripodi.

Pattuzzi Sindaco - a sostegno del candidato sindaco Graziano Pattuzzi

Candidati consiglieri: Alberta Alessi, Paolo Botti, Federica Cavallini, Lorenzo Cavazzoni, Martina Chezzi, Lucia Giovannini, Megi Gjikolaj, Nicola Lami, Linda Lutti, Moreno Martelli (Momo), Francesco Piggioli, Marialida Ripari, Giuseppe Servadei, Roberto Tamarozzi, Luca Vandelli, Yanosky Del Valle Verdi.

Volt Pavullo - a sostegno del candidato sindaco Graziano Pattuzzi

Candidati consiglieri: Pietro Pezone, Luca Astolfi, Lorenzo Santi, Mattia Marco Mattioli, Chiara Abrate, Valentina Luna Colella, Lisa Gurrisi, Margherita Ippolito, Alice Lusvarghi, Raffaele Poli, Mirko Luppi.

Stefano Scaruffi

Idee in Comune - a sostegno del candidato sindaco Stefano Scaruffi

Candidati consiglieri: Alessio Zanni, Giulio Magrini, Imma Borrelli, Aurora Zharra, Laura Gottardo, Maria Uguzzoni (Chiara), Gian Marco Verucchi, Andrea Lombardi, Diana Alexandra Potolea, Angela Fatigati, Giuseppina Barone, Rita Giammarino, Giuseppe Polo (Jon), Vincenzo Santoro, Simone Rovandi.

Movimento 5 Stelle - a sostegno del candidato sindaco Stefano Scaruffi

Candidati consiglieri: Paolo Cenacchi, Solange Pichler, Sonia Pinotti, Giovanni Turra (Johnny), Francesco Scuto, Antonietta Fratacci, Isabella Mazzei, Alessandro Gibellini, Angelo Mollese, Enzo Ionna, Fabio Pierazzi, Giovanni Martinelli.

Pavullo Coraggiosa - a sostegno del candidato sindaco Stefano Scaruffi

Candidati consiglieri: Luciano Adani, Gianluca Brusiani, Francesco Cervi, Francesco Chiodi, Rita Gamberini, Gianluigi Giordani (Gigi), Federica Libbra, Barbara Longobardi, Sandra Cecilia Pelaez, Giovanna Ricci (Patty), Genziana Sarti, Alfredo Zetti.

Davide Venturelli

Insieme per Pavullo - a sostegno del candidato sindaco Davide Venturelli

Candidati consiglieri: Elena Alpini, Angela Arboresi, Daniele Cornia, Matteo Grotti, Adriano Lutti, Andrea Magagnoli, Annalisa Marini, Alessandro Monti, Claudia Piacentini, Angela Pietroluongo, Gabriele Rioli, Olga Rodionova, Alice Sargenti, Marco Toni, Luca Verbelli.