Elezioni 2024, quattro candidati si sfidano per diventare sindaco di Sassuolo

Sassuolo si presenta all'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno per rinnovare la propria amministrazione comunale con la presenza di quattro candidati a sindaco. Sono in totale 11 le liste che sono state presentate, divise in tre coalizioni e un indipendente.

Il sindaco uscente Gian Francesco Menani si ricandida per cercare il secondo mandato, sostenuto dai tre partiti principali del centrodestra, con altrettante liste: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Il centrosinistra punta su un giovane, Matteo Mesini, che si presenta forte di una coalizione larga formata da cinque liste: c'è ovviamente il Partito Democratico, coalizzato con tre gruppi civici (Mesini sindaco - Sassuolo guarda avanti, City Lab Sassuolo per Mesini sindaco, Politica Indipendente Democratica) e con il Movimento 5 Stelle.

Il consigliere comunale uscente e già candidato sindaco Francesco Macchioni ritorna in corsa e lo fa questa volta sostenuto da due liste: Lista Macchioni e Noi siamo Sassuolo. Un altro outsider si aggiunge alla corsa elettorale: si tratta di Cristiano Gugliucci, avvocato che scende in politica alla guida di una lista civica ribattezzata "Per Sassuolo - Programma rilancio".

Di seguito tutti i nomi in corsa nei diversi schieramenti:

Gian Francesco Menani

Lega - Menani sindaco

Candidati consiglieri: Ruggeri Sharon, Bettuzzi Giuseppe, Berselli Luisa, Dallari Roberto, Del Vecchio Ruggero, Gasparini Giovanni, Geti Simone, Ghinelli Agnese, Grassi Luca, Iaccheri Massimo, Misia Cristian, Ouassif Ayoub, Pellacani Demetrio, Pifferi Giuliana. Rivi Agostino Giovanni, Ruffaldi Samanta, RUini Angela, Siciliano ROberta, Spallanzani Milva, Tonelli Graziano, Trentini Caria, Vandelli, GIuseppem Vincenzi Gianluca, Volpari Luca.

Fratelli d'Italia

Candidati consiglieri: Cuoghi Luca, Caselli Luca, Lucenti Alessandro, Zanni Giuliano, Anselmi Anna Maria, Camuncoli Simone, Camurati Roberta, Carnuccio Federica, Casolari Claudio, De Carlini Claudio Raffaele, Giacobazzi Ivano, Giavelli Stefania, Guandalini Mauro, Macchioni Sara, Marchi Carlalberto, Marino Francesco, MOretti Monica, Ottani Angela, Roteglia Ettore, Santomauro Biagio Antonio, Spinato Alberto, Terenzio Bendetto, Viglino Alessandra, Vincenzi Paolo.

Forza Italia - Sassuolo al centro

Candidati consiglieri: Severi Claudia, Liberi Ugo, Malagoli Massimo, Capezzera Davide, BIagetti Rita, Bruzzi Simona, Casali Stefano, Flori Lorena, Guazzi Renzo, Haskaj Klaudia, Massi Andrea, Moriconi Lorella, Ninzoli Orlando, Petocchi Massimo, Sgarbi Omar, Stefani Moira, Toni Elisa, Valentini Elisabetta.

Matteo Mesini

Partito Democratico

Candidati consiglieri: Savigni Maria, Lenzotti Serena, Simeone Filippo, Bettuzzi Matteo, Aceto Maria, Bove Giuseppe, D'Antuono Paola, Dallari Rossano, Ferrari Giuliana, Molino Davide, Fontani Laura, Montanari Marco, Grasselli Alessandra, Morselli Tiziano, Hdily Houda, Pezzali Antonio, Maffei Paola, Roli Pier Luigi, Panini Giorgia, Schenetti Gregorio, Rossi Rebecca Sara, Vacondio Valter, Samira Sinan Intisar, Zilioli David.

Mesini sindaco - Sassuolo guarda avanti

Candidati consiglieri: Amico Carmelo, Belletti Paola, Cerverizzo Franca, Cervi Fabio, De Nisco Alessandra, Desiante Martina, Dragonetti Matteo, Fiandri Marzia, Iaccarino Eugenio, Llorja Ilvana, Marzari Patrizia, Mercalli Francesco, Muhaj Alisi, Piacentini Luca, Torcivia Luca, Vandelli Giacomo, Villani Andrea, Vincenzi Stefano.

City Lab Sassuolo per Mesini sindaco

Candidati consiglieri: Pennacchia Maria Raffaella, Casolari Claudio, Denti Graziella, Barbieri Tommaso, Benati Nives, Bedini Gabriele, Bisi Lorella, Bellei Luca, Giovanardi Maria Letizia, Gatti Giuliano, Lasagni Annalisa, Tonelli Omar, Stefani Silvia, Benturi Davide Agatino, Vicinanza Manni Francesca, Vivi Antonella.

Movimento 5 Stelle

Candidati consiglieri: Tonelli Chiara, Baccarani Andrea, Garzone Gerardo, Scaglioni Giuliana, Bonettini Alberto, Bartolacelli Paolo, Botti CInzia, Saccani Giuliano, Bazhar Taooufik, Bagni Antonietta, Lazzoi Christian, Ferrari Simone, Braghiroli Grazia, Venturelli Francesco, Turrini Sandro, Del Bue Barbara, Gigli Luciano, Guazzi Franco.

Politica Indipendente Democratica

Candidati consiglieri: Usai Angioletto, Cassandra Anna, Dragoni Aldo, Russo Silvana, Federzoni Giorgio, Gambino Valentina, Geraci Giovanni, Chakdali Omaima, Lavino Espedito, Almirante Marilena, Rami Mokhtar Ait, Boni Maria, Venturino Ludovico, Guidetti Mara, Aran Antonio, Russo Hessica, Fallah Ayoub Mohamed, Gimondo Morena, Rosito Giuseppe, Farina Lucia, Amajou Abdelaziz, Galiero Luana, D'Aversa Giuseppem Romano Antonio.

Francesco Macchioni

Lista Macchioni

Candidati consiglieri: Palandri Luca, Golini Marco, Macchioni Giuliano, Costantino Elena, Manabue Claudio, Marchi Cristian, Vignaroli Loredana, Casolari Giuliano, Ricotta Alessandra, Costantino Donato, Boni Andra, Spagni Sara, Dalla Via Marco, Palazzo Valeria, Romoli Matteo, Macchioni Morena, Debbia Martina, Tioli Lino, Gollini Mattina, Vallone Luana.

Noi siamo Sassuolo

Candidati consiglieri: Mattioli Enrico, Spaggiari Manuela, Mavica Massimo, Bruno Cesare, Caminati Manuele, Cantergiani Massimo, Cazzella Vittorio, D'Aloia Adalgisa, Giordano Nicola, Giusti Massimiliano, Lombardo Marika, Lombardo Mattia, Martelli Massimo, Martinelli Loris, Orlandi Federica, Parisi Pietro, Sirotti Catia, Sirotti Vania.

Cristiano Gugliucci

Per Sassuolo - Programma Rilancio

Candidati consiglieri: Toselli Adriana, Spano Alfonso Cosimo, Fognani Angelo, Salvatore Antonio, Caterino Arsenio, Ferrari Cristian, Pigoni Davide, Celano Emilio, Sgarbi Evan, Corrias Giulia, Gugliucci Goffredo, Lombardi Jessica, Semevo Karen, Mattia Leopoldo, Cingoli Lia, Villani Paolo, Manca Pier Giuseppe, Tranchina Raffaele Massimo, Venturelli Stefania, Vicino Vincenza Michela.