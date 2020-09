Elezioni comunali | A Vignola è sfida Pasini-Muratori. Dieci liste in campo

Sarà una corsa a due per la carica di sindaco di Vignola, chiamata al voto il 20 e 21 settembre per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale dopo soli tre anni per la rinuncia del sindaco Simone Pelloni. A sfidarsi saranno centrodestra e centrosinistra, il primo con il candidato Angelo Pasini, sindaco vicario uscente, e l'altro con Emilia Muratori, già sindaco della confinante Marano.ù

I due candidati sindaci sono supportati da altrettanti robusti schieramenti, ciascuno composto da cinque liste, che riuniscono sia i partiti tradizionali che le esperienze civiche nate sul territorio.

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Forza Italia Berlusconi per Pasini-Il Popolo della Famiglia-Noi con l'Italia - a sostegno del candidato sindaco Angelo Pasini

Candidati consiglieri: Alberto Frontini, Franca Massa, Giancarlo Ceci, Moira Stefani, Mattia Ballestrazzi, Martina Demaria, Gazmir Dushku, Antonietta Restino, Giorgio Zagni, Susanna Rinco, Giovanni Nicoli, Ilaria Naldi, Gianni Malagoli, Dario De Rosa, Irene Bartolamasi, Alessio Galavotti.

Giorgia Meloni per Pasini Sindaco Fratelli d'Italia - a sostegno del candidato sindaco Angelo Pasini

Candidati consiglieri: Filomena Campolongo (detta Filo), Larisa Cucu, Alessia Di Maglie, Santina Ferrara, Emanuela Mallaci Mercurio, Maddalena Rubbiani, Davide Barbieri, Salvatore Calafato, Vittorio Colombini, Giuseppe Comella, Paolo Facci, Steno Lamonica, Angelo Lugli, Massimo Magni, Antonio Francesco Orlando, Gianluca Ruggeri.

Lega Salvini Premier - a sostegno del candidato sindaco Angelo Pasini

Candidati consiglieri: Simone Pelloni, Roberto Nizzi, Graziano Fiorini, Enrico Valmori, Lucilla Semeraro, Flaviana Barbieri, Andrea Bertelli, Roberto Pirotti, Barbara Badiali, Luca Rangoni, Samanta Patelli, Giada Cassanelli, Filippo Manzini, Aylin Nica, Giancarla Vandelli, Roberto Vezzali.

Vignola è C.A.S.A. Pasini Sindaco - a sostegno del candidato sindaco Anfrea Pasini

Candidati consiglieri: Graziella Bergonzini, Alessandra Colombini, Salvatrice Migliore, Caterina Panini, Monica Sola, Lina Trenti, Silvestro Cianfoni, Lorenzo Costanzini, Luciano Credi, Fabricio Lolli, Stefano Nadalini, Abderrahmen Nhari, Paolo Palmieri, Paolo Piseddu, Vesna Barcan, Antonino Taormina (Detto Toni).

Vignola per tutti - a sostegno del candidato sindaco Angelo Pasini

Candidati consiglieri: Roberta Amidei, Massimo Venturi, Genci Afezolli, Sophie Christine Estelle Bardiau, Giovanna Bosi (detta Lucia), Marco Costanzini, Deborah Della Libera, Elisabetta Gilioli, Guido Iattoni, Pier Luigi Leone, Giorgio Malagutti, Giordano Mazzi, Stefano Morisi, Marco Sirotti, Alessia Tognetti, Gianfranco Uguzzoni (detto Ugu).

PD Muratori Sindaca - a sostegno del candidato sindaco Emilia Muratori

Candidati consiglieri: Alessia Bertacchini, Giulia Caliò, Daniela Fatatis, Gisella Fidelio, Federico Folloni, Fabjola Kodra (detta Fabi), Riccardo Montanari, Daniela Piani, Massimo Rossi, Marco Santunione, Lucia Simeone, Giacomo Tacconi, Cesare Venturelli, Gustavo Venturelli, Moreno Venturi, Linda Zacchi.

Vignola Coraggiosa Ecologista Progressita Muratori Sindaca - a sostegno del candidato sindaco Emilia Muratori

Candidati consiglieri: Alvezio Carlo Bigi, Massimo Bonetti, Rita Botti, Giulia Cremonini, Mohamed El Haouch, Elisabetta Finelli, Matteo Gazzi, Antonio Langella, Francesca Marchioni, Enrico Matacena, Maria Natalia Mellado, Samuela Francesca Montieri, Patrizia Pini, Alice Poltronieri, Ferdinando Rimondi, Cristina Zona.

Vignola al Centro - a sostegno del candidato sindaco Emilia Muratori

Candidati consiglieri: Giuseppe Pesci, Gloria Vignali, Chiara Bonfiglioli, Francesca Crotali, Barbara De Cicco, Claudia Ferrari, Stefano Gasparini, Ettore Melli, Francesco Merli, Milena Nasi, Giuseppe Novembre, Carlo Stagnoli, Michele Rocchi, Svetlana Tcherkachina.

Vignola Cambia - a sostegno del candidato sindaco Emilia Muratori

Candidati consiglieri: Mauro Smeraldi, Enzo Cavani, Kathrine Ciardullo, Luca Gianaroli, Andon Haka, Giuliano Lenzi, Sara Leoni, Elisa Montanini, Simonetta Plessi, Yassir Rahmouna, Chiara Raimondi, Chiara Smeraldi, Maurizio Tonelli, Glenda Elizabeth Valeria Varas Silva, Maria Vicini, Piero Zanasi.

Muratori Sindaca per Vignola - a sostegno del candidato sindaco Emilia Muratori

Candidati consiglieri: Vincenza Alini, Gianni Amidei, Stefano Barmuni, Laura Bergonzini, Marco Bini, Alessio Brandoli, Giulia Borgatti, Federico Caronti, Paolo Furia, Valentina Cantatore, Antonio Guarro, Luca Righi, Ilaria Costanzini, Carmelo Stracuzzi, Riccardo Tsulis, Gabriella Oca.