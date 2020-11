Lockdown "locale" e il coprifuoco in tutta Italia, in arrivo il nuovo Dpcm

Il nuovo Dpcm di novembre e il coprifuoco alle 21 in tutta Italia

Il tutto accade mentre il bollettino della Protezione Civile riporta 29.907 nuovi casi e 208 morti mentre continua ad aumentare la pressione sulle terapie intensive: ieri la differenza tra i dimessi e quelli che ci sono entrati riportava la cifra di +96 pazienti. La riunione di ieri notte sul nuovo Dpcm anti Covid tra il premier e i capi di delegazione del governo è stata aggiornata a stamattina alle 8. Secondo le ultime indiscrezioni, in tutto il territorio nazionale, comprese le altre Regioni considerate a medio o basso rischio contagio, è previsto il coprifuoco alle 21 (e non più alle 18 come sembrava fino a ieri sera). Bar e ristoranti saranno chiusi la domenica a pranzo; mentre i centri commerciali lo saranno sia il sabato che la domenica. Quanto alle chiusure aggiuntive, che eventualmente decideranno le Regioni, i rimborsi saranno a loro spese. ''Questo secondo Dpcm continuerà ad incentivare che le persone a restare a casa ed uscire solo per andare al lavoro o per ragioni di salute. Stiamo cercando di lasciare fabbriche e quante più possibile attività produttive aperte. Ci saranno misure più restrittive per le Regioni che hanno un tasso di Rt superiore a 2. Purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media e quindi lasciare i bambini più piccoli con la didattica in presenza e ragazzi con disabilità'', fa sapere stamattina Puglisi in un'intervista a Sky Tg 24. Intanto Italia Viva è contraria alla chiusura domenicale dei ristoranti. Stamattina nella riunione con i capidelegazione, il ministro Teresa Bellanova, a quanto si apprende, avrebbe tenuto il punto definendo la chiusura "un danno gratuito ai ristoratori e alla filiela agroalimentare".

"Il Dpcm di domani andrà nella direzione del principio di proporzionalità e ragionevolezza che ha guidato le scelte fino ad ora, facendo leva su qualche misura come la limitazione agli spostamenti interregionali se non per ragioni indifferibili, di salute o di lavoro", ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ieri sera a Che Tempo Che fa. Quali? ''Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, rapportato ai rischi di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario'', ha detto ieri il ministro della Cultura Dario Franceschini anticipando anche lo stop ai musei. Nel mirino, raccontano fonti parlamentari della maggioranza all'agenzia di stampa AdnKronos, ci sarebbero:

Lombardia, Piemonte e Calabria, considerate dall'ultimo report settimanale dell'Iss Regioni a rischio alto con, rispettivamente, un'indice Rt a 2,01 1,99 e 1,84, tanto da rientrare nel cosiddetto scenario 4;

Poi ci sono le regioni a rischio moderato come Molise (Rt 2,01), Bolzano (Rt 1,92), Emilia Romagna (Rt 1,6) e Trento (Rt 1,56);

Inquadrate nello scenario 3 con rischio definito alto ci sarebbero poi Puglia (Rt 1,47), Sicilia (Rt 1,38) Toscana (Rt 1,19);

Rientrano nello stesso scenario ma con rischio considerato moderato: Friuli Venezia Giulia (Rt 1,47), Umbria (1,45) Lazio (1,43) Marche (1,35) e Campania (1,29);

Il governo sta lavorando no stop alla stesura definitiva del pacchetto, attesa per martedì sera e non più per domani, come previsto in un primo momento. Per ora circolano solo indiscrezioni, con un unico punto fermo: fermale la curva il più possibile attraverso interventi più forti nelle regioni con maggiori contagi, prevedendo nel resto del Paese restrizioni più soft. Una strategia che scongiurerebbe per adesso un lockdown totale. Intanto ad Agorà su Rai Tre il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, direttore dell'Irccs Galeazzi, fa un appello: "Il contact tracing, cioé la capacitàdi individuare nuovi casi, ormai è in difficoltà ed è questo l'elemento che va tenuto in considerazione in un Dpcm, in una azione che ci permetta di abbassare la curva epidemiologica". Il governo ha comunque annunciato che nelle regioni dove il contagio è più a rischio arriveranno anche misure più restrittive. Dunque sul territorio nazionale sono previste anche norme differenziate mentre i governatori - soprattutto quelli del centrodestra - avevano chiesto ieri soltanto misure omogenee in tutta Italia.

Il lockdown in Italia prossimo venturo

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo Dpcm di novembre le cui misure dovrebbero durare fino al 4 dicembre dovrebbe contenere un meccanismo automatico per i lockdown territoriali. Ovvero le Regioni e più in generale gli enti locali dovranno muoversi per dichiararlo nelle province o nelle aree metropolitane in cui l'indice Rt è superiore a 2 e gli ospedali sono in difficoltà oppure dove è pari a 1,5 e i nosocomi sono vicini al collasso. Nel Dpcm ci saranno anche misure che riguarderanno l'intero territorio nazionale, ovvero:

lo stop ai movimenti tra regioni;

la chiusura dei musei, annunciata già ieri da Franceschini;

la didattica a distanza per tutte le scuole superiori e forse anche per gli alunni della terza media;

il possibile blocco totale di bar e ristoranti nelle zone più a rischio;

C'è discussione intorno all'orario (le 18 o le 21) mentre tornerebbe l'autocertificazione per i movimenti che potranno essere solo per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(fonte Today.it)