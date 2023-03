Federica Luppi è il nuovo Assessore del Comune di Mirandola

Il Sindaco Alberto Greco ha nominato l’Ing. Federica Luppi ad Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Mobilità della Giunta del Comune di Mirandola. Le deleghe che il neo assessore avrà inoltre in capo saranno quelle relative a Servizi Demografici, Servizi Cimiteriali e Pari Opportunità. Luppi succede ad Antonella Canossa, cui il sindaco ha revocato le deleghe dopo una periodo di difficile convivenza che aveva provocato una frattura insanabile

Nata a Verona l’undici Dicembre del 1984, si diploma presso l’Istituto Superiore “Galilei” di Mirandola nel 2003 per poi completare brillantemente il percorso universitario con la Laurea in Ingegneria per la Sostenibilità dell’Ambiente presso l’ateneo di Modena e Reggio Emilia. Apprezzata nel campo della consulenza e nella formazione, l’Ing. Luppi ha collaborato, e collabora tuttora, con importanti aziende di Mirandola.

“Sono onorata di aver ricevuto questa nomina e ringrazio il Sindaco Alberto Greco per la fiducia riposta in me. Inizio questo percorso, con umiltà, mettendomi al servizio della comunità con serietà e massima disponibilità” – ha dichiarato il neo Assessore Federica Luppi”

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale danno il proprio benvenuto e augurano “Buon Lavoro” all’Assessore Luppi che questo pomeriggio parteciperà alla sua prima riunione di Giunta.