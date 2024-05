Parte il cantiere per il chiosco Lido Park, "Perseverare è diabolico"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'accantieramento presso l'ex "Lido Park" per la realizzazione di una nuova struttura, così come nello spazio del "Cedro", ha riacceso polemiche sulle strutture previste all'interno dell'area verde delle Rimembranze" e delle "Mura". Associazioni ambientaliste si sono mosse con un flash mob nelle scorse settimane e ora tornano alla carica alla luce dei lavori avviati al Lido.

"Nonostante i pronunciamenti dell'amministrazione sulla valorizzazione del verde, gli interventi effettivi a sua tutela sono stati pochi e anzi spesso si è agito nella direzione contraria, con opere di assai criticabile cementificazione totale. Sul versante positivo c'è stata l'approvazione del Regolamento del Verde, ma quante di quelle condivisibili prescrizioni vengono concretamente applicate? I cittadini chiedono un sostanziale cambiamento nelle scelte che riguardano le politiche del territorio: il verde deve rappresentare la prima e più importante infrastruttura, non un elemento accessorio come fino ad ora", attacac la rete di associazioni ARIA Modena.

ARIA ricorda come Italia Nostra abbia presentato istanza alla Soprintendenza in relazione a possibili irregolarità nella progettazione del chiosco "Il Cedro" e ciò ha sospeso i lavori. "Invece è stata avviata l'edificazione conseguente alla concessione a privati dell'area dell'ex chiosco Lido Park con una cementificazione spropositata e abbattimenti di alberi che offrono il più concreto esempio negativo di devastazione immaginabile del verde e del contesto stesso del Parco storico".

Critiche condivise anche dal Movimento 5 Stelle, da sempre contrario alle strutture. "Ora vorremmo provare a fare un ragionamento che potrebbe servire a chi a breve verrà chiamato ad amministrare la città. Noi speriamo che sia Massimo Mezzetti con una buona squadra. La storia dei chioschi era partita dalla necessaria sistemazione dei vecchi chioschi, a volte quasi delle baracche, che non risultavano a norma. Bene, invece di pensare a sistemarne qualcuno con semplici adeguamenti, l’Amministrazione ha approvato un progetto di “sistemazione complessiva” che trasformava i chioschi in bar-ristoranti, edifici a tutti gli effetti, prevedendone addirittura 12, con spazi esterni ed interni", spiegano i pentastellati, ora in coalizione con i partiti del centrosinistra.

"Nel tempo intercorso dall’inizio di questa vicenda (più di 10 anni), sono stati realizzati ben 3 chioschi; riteniamo che ce ne siano abbastanza e non sia utile realizzarne degli altri, abbattendo e danneggiando alberi e siepi importanti, cioè insistendo nei gravi errori già fatti. - aggiungono i grillini - Oltre a ciò è sicuramente cambiata la sensibilità della maggior parte della popolazione rispetto al verde soprattutto pubblico, emerge sempre più la necessità di vivere armoniosamente con la natura anche in città, consapevoli che anche questo può contribuire al nostro benessere. Il M5s propone che il Parco sia lasciato in pace e diventi un percorso verde pedonale in collegamento con il Centro Storico e non sia più come ora un’ aiuola sofferente in perenne lotta con traffico, smog, rumore”.