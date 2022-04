Il M5S scofessa i consiglieri di Carpi: "Su Mussolini hanno sbagliato"

La scelta dei due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Carpi - Eros Gaddi e Monica Medici - non è andata giù ai collegi di partito. I due pentastellati hanno infatti condiviso la scelta dei gruppi di opposizione e nella seduta del 12 aprile, lasciando l'aula al momento del voto sulla delibera proposta del sindaco Alberto Bellelli per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Mancando la maggioranza dei due terzi, la mozione non è passata e il caso ha assunto un forte impatto politico a livello locale.

Una scelta sconfessata in una nota dai parlamentari M5S dell’Emilia-Romagna, dalla consigliera regionale Silvia Piccinini, dall'europarlamentare Sabrina Pignedoli e dall'assessore al Comune di Bologna, Massimo Bugani.

"Il MoVimento 5 Stelle è fermamente contrariato rispetto a quanto avvenuto al consiglio comunale di Carpi e alle dichiarazioni che sono state rilasciate dalla Consigliera Monica Medici. Astenersi sulla delibera per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è un fatto grave. Il MoVimento 5 Stelle si trova esattamente agi antipodi rispetto a ogni forma di totalitarismo. La limitazione delle più essenziali libertà fondamentali che il nostro Paese ha vissuto durante il ventennio fascista coincide con uno dei periodi più bui della nostra storia", si legge nella nota.

"Riteniamo pertanto un grave errore la decisione di non votare a favore della revoca della cittadinanza a Mussolini e intendiamo dissociarci senza se e senza ma dalle dichiarazioni che rievocano un revisionismo inquietante", chiosano i pentastellati. Quasi un "monito" per le prossime votazioni di questa delibera che sta facendo il giro d'Italia, compresa quella della prossima settimana a Modena.