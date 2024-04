Il M5S con Mezzetti. "Ci candidiamo a diventare forza di governo"

"Il Movimento 5 Stelle si candida con decisione a diventare forza di governo e riconosce in Massimo Mezzetti una figura che segna una decisa discontinuità nell'azione politica del centro-sinistra a Modena. Per la prima volta dal dopoguerra, la coalizione di centro-sinistra, sempre guidata dai Dem, non presenta un candidato sindaco direttamente legato al partito di maggioranza relativa".

Su queste premesse si basa a svolta radicale nella prospettiva politica del Movimento 5 Stelle a Modena, con l'ingresso in quella maggioranza al momento solo "virtuale" che si è coalizzata intorno a Massimo Mezzetti. Proprio la figura del condidato sindaco per i grillini ha "portato a una significativa svolta nelle trattative con la coalizione progressista e, grazie a un confronto lungo, articolato e dettagliato, garantisce al Movimento 5 Stelle, in caso di successo elettorale, di continuare il proprio lavoro non più all'opposizione, ma come parte integrante dell'attività di governo della città".

"Durante i negoziati di questi mesi abbiamo discusso i nostri temi fondamentali che il candidato sindaco ha promesso di riconoscere e inserire nel programma completo". Punti non negoziabili che si concentrano in particolare sulla chiusura dell’inceneritore entro una data certa, su una radicale trasformazione del trasporto pubblico locale, sui criteri per le nomine nelle società partecipate, sulla riacquisizione diretta del parcheggio Novi Park per poter governare direttamente il piano sosta e altri elementi ancora.

"Ma non siamo d'accordo solo sui nostri punti minimi: riconosciamo al candidato sindaco Massimo Mezzetti sintonia con una vasta parte del suo programma, oltre a presentare un nuovo respiro e diverse modalità di confronto, progettazione e visione della Modena del futuro. Proprio come abbiamo chiesto, si sta delineando un percorso che va oltre la legislatura, garantendo che indipendentemente da chi guiderà Modena domani, vi sia un disegno tracciato orientato verso il futuro per una città moderna, veramente inclusiva, green, sostenibile", spiega il M5S di Modena che nei prossimi giorni presenterà il programma specifico della propria lista".