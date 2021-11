Il M5S incontra il ministro Giovannino: "Disponibili a trovare un'alternativa alla Cispadana"

“Un’alternativa alla Cispadana è possibile”. Lo ribadiscono con vigore i parlamentari modenesi del MoVimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari. I deputati M5S hanno incontrato stamattina il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini con una delegazione giunta da Modena. “Il ministro ha ascoltato le richieste del territorio e ha assicurato che è già attivo un dialogo con la Regione Emilia Romagna - sottolineano Ferraresi e Ascari - L’obiettivo indicato allo stesso presidente Stefano Bonaccini è la progettazione di un’alternativa più sostenibile, in cui si minimizzi sia l’impatto ambientale sia il consumo di suolo”.

I parlamentari pentastellati annunciano intanto un’azione in Parlamento. “Con il ministro Giovannini abbiamo discusso la possibilità di emendare l’articolo 119 della legge di bilancio - riprendono i deputati M5S - per modificare alla radice la misura relativa alla contestata autostrada. Il MoVimento 5 Stelle è a favore del progresso, purché sostenibile. La soluzione per noi esiste e si chiama strada a scorrimento veloce pubblica. In un momento in cui l’Italia annuncia azioni forti contro i cambiamenti climatici è tempo di passare ai fatti. No a una nuova autostrada impattante, sì a un percorso rispettoso dell’ambiente e della salute dei cittadini”.