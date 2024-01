Elezioni 2024. Francesca Maletti in campo, la candidatura che il PD non può ignorare

Nelle scorse ore Francesca Maletti ha rotto gli induci e ha ufficializzato la volontà di candidarsi a sindaco di Modena tra le fila del Partito Democratico. Una decisione che pone serie riflessioni tra le fila del centrosinistra, impegnato in una corsa mai così travagliata ad una tornata amministrativa, dove le diatribe interne sono rese ancora più delicate da una crescita di consenso del centrodestra a livello nazionale e locale, con cui le forze progressiste modenesi dovranno fare i conti come mai accaduto prima d'ora.

Tra le fila del Pd sono otto i nomi in campo per la candidatura sotto la Ghirlandina: un numero elevatissimo, che rispecchia il frazionamento interno e la mancanza di una sintesi che nei decenni passati era parti quasi automatica. La discesa in campo di Maletti è però molto significativa e chiama la dirigenza dei Democratici a considerazioni tutt'altro che facili: è infatti innegabile che la consigliera regionale - già sfidante di Muzzarelli alle primarie del 2014 - goda di un sostegno molto ampio tra gli elettori, forte della posizione che si è creata nel corso del tempo quale riferimento dell'ala cattolica e più moderata. Non stupisce che il suo nome sia stato associato talcvolta anche a progetti politici più spostati verso il centro, con al speranza di alcune forze del centrodestra di poter puntare su di lei per allargare la coalizione e far saltare il banco.

Tuttavia Maletti resta al momento tra le fila del Partito Democratico, sperando in un investimento ufficiale che non passi dalle primarie. E' questo uno dei nodi principali che i dem devono affrontare, per altro con la pressione del tempo che scorre e meno poche settimane per arrivare a chiudere la candidatura. La stessa Maletti ha sottolineato come per le primarie ormai "non c'è più tempo"; nel partito, tuttavia, c'è chi ci spera ancora.

In casa Pd Modena le prossime riunioni con i diretti interessati saranno decisive per tentare di trovare una mediazione che riesca nella tutt'altro che scontata operazione di fare sintesi tra le diverse posizioni interne, individuare un candidato capace di creare consenso ed evitare diaspore verso altri lidi.