Ddl Zan, Arcigay organizza un sit-in sabato in centro storico

Dopo il voto del Senato che ha di fatto bocciato il Ddl Zan, le associazioni Lgbt si mobilitano e scendono in piazza per protesta. Anche Modena ospiterà una manifestazione, fissata per domani alle ore 20 in largo Muratori.

L?appuntamento è organizzato da Arcigay, che lo ha ribattezzato "Per una società che tuteli diritti e dignità. Unit3 (sic) contro il "No" al Ddl Zan".

All'evento ci sarà anche il Partito Democratico, che commenta: “Negare i diritti di uno equivale a negare i diritti di tutti”, dicono dalla segreteria provinciale. “Faremo sentire la nostra voce accanto a quella di coloro che purtroppo ancora attendono strumenti di giustizia e libertà”.