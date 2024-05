Manifestazione a Castelfranco, Claudio Malavasi in piazza per la pace con Giovanni Gargano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A Castelfranco Emilia le liste civiche Liberi di Scegliere e Malavasi Sindaco - che sostengono appunto il candidato di area centrodestra - hanno dato vita ad una iniziativa pubblica in nome della pace. Gli esponenti politici locali si sono dati appuntamento in Corso Martiri Ieri alle 20 con le fiaccole per un momento di testimonianza, al quale era stato invitato e ha preso parte anche il candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Gargano.

“In un momento difficile come quello attuale ritengo sia di primaria importanza perseverare nella strenua ricerca del dialogo – ha dichiarato Malavasi – Per quanto, infatti, chiunque si auguri da tempo un mondo diverso, più di una guerra continua ad insanguinare la maggior parte dei continenti per colpa di tanti muti egoismi nazionali. Ed è proprio per questo che abbiamo pensato di cogliere l’occasione della presente tornata elettorale per dar vita anche a Castelfranco ad un evento in grado di mettere in comunicazione persone di culture, tradizioni e idee politiche differenti.”

Un obiettivo per molti versi ambizioso ma che incarna, in buona parte, l’insistente trasformazione di una città oggi composta da un ineludibile insieme di etnie a cui dobbiamo una maggiore ricchezza economica e culturale. “Siamo, perciò, felici – conclude Malavasi – che pure l’attuale primo cittadino Giovanni Gargano abbia voluto unirsi a noi ed alla folta comunità dei residenti per celebrare al meglio tale importante impegno. Un impegno, a nostro avviso, imperdibile e che segnerà una svolta nelle consuetudini politiche locali.”