Piazza Pomposa gremita, le bandiere della sinistra riunite per la pace in Ucraina

Mentre in Ucraina la tensione continua a salire e le prime esplosioni colpiscono i separatisti dell'area di Donetsk, anche a Modena la piazza si mobilita per chiedere una soluzione pacifica alla crisi in corso. A farlo è la sinistra, che nel nome del pacifismo riesce a riunire tante sigle politiche e movimenti, come non si vedeva da tempo in città.

Ieri pomeriggio in piazza Pomposa si sono radunati un centinaio di manifestanti, pricipalmente i responsabili delle varie forze politiche e dell'associazionismo, che nei vari interventi che si sono suseguiti al microfono hanno invocato una soluzione diplomatica che congiuri il conflitto armato alle porte dell'Europa.

Prestni tutti i partiti della sinistra locale: Articolo Uno, Azione, Europa Verde – Verdi Modena, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Possibile, Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Sinistra Italiana, Sinistra per Modena, oltre al Movimento 5 Stelle, che gravita ormai stabilmente nell'area di centrosinistra.

Insieme a loro i gruppi procvinciali della sinistra civica: Vignola Cambia, Cittadini per Spilamberto, Maranello in Comune, Idee in Comune per Castelfranco Emilia, Modena Volta Pagina, Vignola Coraggiosa, La Sinistra per Carpi, Giuristi Democratici Modena, Sinistra civica e coraggiosa Finale Emilia, Giovani Comunisti e Sinistra Civica per Mirandola. E infine i rappresentanti dell'associazionismo: Udu, Anpi provinciale, Associazione femminista Blu Bramante, Rete di Lilliput, Associazione Carpi Comune, Lista ambientalista per Soliera, Circolo Arci C. Menotti Carpi, Giovani Democratici Modena, Priorità alla scuola Modena, Modena in movimento, Anni in fuga Nonantola.