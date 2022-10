Pace in Ucraina, nuovo presidio in piazza Mazzini

Un presidio per chiedere il cessate il fuoco e l’apertura immediata di un negoziato per la pace in Ucraina: sabato 22 ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Mazzini a Modena, convocato da Tam Tam di Pace in collaborazione con Casa per la Pace e con il patrocinio del Comune di Modena, come in altre decine di città in Italia in attesa della manifestazione nazionale “Europe for Peace” che si svolgerà a Roma il 5 novembre. Durante il pomeriggio si svolgeranno i laboratori “Pace” per bambine e bambini e ci saranno letture da parte di diverse associazioni.

“Questa guerra va fermata subito. Basta sofferenze. L’Italia, l’Unione Europea e gli stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco” spiegano gli organizzatori del presidio.

“È urgente lavorare a una soluzione politica del conflitto, mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere il rispetto del diritto internazionale, portando al tavolo del negoziato i rappresentanti dei governi di Kiev e di Mosca, assieme a tutti gli attori necessari per trovare una pace giusta. Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla pace: tendono a diventare permanenti ed a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Bisogna invece far vincere la pace, ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza condivisa. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli”.