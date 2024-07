Manifesti filorussi affisi anche lungo le strade di Modena, si riacende la polemica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tocca anche l'Emilia la campagna dell'associazionismo italiano filorusso, che vede l'affissione di manifesti bilingue anche a Modena.. In particolare, son state formalmente le associazioni Carpi Consapevole, Kairos, Omnia e Reggio Emilia Nuova a promuovere nei territori di Modena, Parma e Reggio Emilia l'iniziativa. Il messaggio sui cartelloni è molto semplice: “la Russia non è il nostro nemico”.

"Siamo ben consapevoli che, come già avvenuto altrove, saremo per questo sicuramente oggetto di molte critiche, compresa quella di essere strumenti della propaganda russa - spiegano i promotori - Vogliamo chiarire a tal proposito che le nostre associazioni sono nate durante il periodo covid come risposta apartitica da parte di cittadini liberi con l'intento di aiutare le persone che, proprio a seguito delle restrizioni, si sono trovate in serie difficoltà economiche e parallelamente di lottare contro il “green pass” e le altre imposizioni messe in atto dal governo in palese violazione dei diritti costituzionali fondamentali. Ed è proprio in quest’ottica che abbiamo deciso di dare voce, con questa iniziativa, a tutte quelle persone che sappiamo essere sempre più numerose e sempre più consapevoli di quanto, ancora una volta, la nostra Costituzione sia stata e sia quotidianamente violata attraverso l’invio di armi".

Le realtà filorusse sono attive da anni sul territorio e nel corso degli ultimi anni hanno realizzato anche diverse manifestazione, culminate con il "caso diplomatico" relativo alla mostra sulla ricostruzione di Mariupol, censurato dal Comune di Modena dopo grandi polemiche che hanno avuto eco internazionale.

Le associazioni promotrici delle affissioni chiariscono: "Affermare che 'la Russia non è nostro nemico' non significa che vogliamo che la Russia vinca la guerra. Significa che vogliamo che ”LA GUERRA FINISCA”. Questo è il pensiero di milioni di italiani e noi continueremo, con tutti i mezzi non violenti a nostra disposizione, a riaffermare questo pensiero finché anche i nostri politici, se ancora hanno un briciolo di coscienza e di rispetto per il popolo, inizieranno a percorrere la strada della diplomazia e del rispetto dei diritti umani".

Sulle affissioni in città è intervenuto in modo netto il sindaco Massimo Mezzetti, confermando se non addirittura rinforzando la linea del suo predecessore: "Anche nella nostra città, come sta avvenendo in altri centri dell'Emilia e prima ancora a Verona, sono comparsi grandi manifesti senza dubbio di propaganda filorussa. Rappresentano un tentativo di truffare l'opinione pubblica perché veicolano un messaggio apparentemente pacifista ma che, al contrario, giustifica l'occupazione di alcuni territori ucraini. Modena non merita questo tipo di iniziative che disinformano e non aiutano nella comprensione di quello che sta accadendo".

"La settimana scorsa ho partecipato al presidio indetto dalla comunità ucraina dopo il bombardamento dell'ospedale pediatrico a Kiev - spiega Mezzetti - Per gli stessi motivi per cui ero in piazza pochi giorni fa, per sostenere la popolazione ucraina aggredita, se Donetsk chiama io rispondo picche e condanno con fermezza la disinformazione di questa affissione avvenuta nella nostra città". Al momento, tuttavia, non sembrano essere state prese iniziative per rimuovere i manifesti regolarmente affissi.