Marco Donnarumma è il nuovo segretario della Lega a Mirandola

Si è svolto nella serata di martedì 29 novembre il primo congresso della sezione Lega di Mirandola, con la presenza del Referente Provinciale del Carroccio Davide Romani. Erano presenti tutti i militanti mirandolesi che si sono riuniti per eleggere il nuovo segretario e il nuovo direttivo. È stato Marco Donnarumma, 23 anni e attuale capogruppo in Consiglio Comunale a Mirandola, il candidato che ha raggiunto l’unanimità di voto di tutti i presenti e che avrà ora il compito di guidare il partito e indirizzarne le scelte.

Ad affiancare Donnarumma ci saranno i quattro nuovi membri del Consiglio Direttivo, composto da Mauro Regattieri, Silvia Ferrarini, Marcello Furlani e Giuliano Tassi.

“Ringrazio di cuore Marco per l’impegno profuso in questi anni all’interno della Lega. Una preziosa attività che ora lo vedrà impegnato anche nel Direttivo Provinciale, così come già avviene anche nel gruppo giovanile modenese.” Così ha commentato il referente provinciale Davide Romani

A termine dell’elezione, Donnarumma aggiunge: “Si tratta di un incarico per cui non posso che sentirmi onorato e per il quale ringrazio la Lega e tutti i militanti che mi hanno dato fiducia. Lavorerò ventre a terra da subito per rafforzare il contatto con il territorio, indebolito da questi anni di pandemia, per ridare alla Lega la sua identità e confermarci come partito di grandi amministratori. Per questo motivo sarà essenziale investire sui giovani, formare i militanti ed essere sempre in ascolto. Siamo qui per servire i cittadini tramite il partito e non per fare il contrario: chi cerca ruoli e posizioni può tranquillamente guardare a sinistra, noi siamo altro. Con spirito di umiltà e servizio, farò il massimo per onorare la fiducia ricevuta.”