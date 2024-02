Spilamberto, il Pd vota Massimo Glielmi come candidato a sindaco per il 2024

L’Assemblea del Partito Democratico di Spilamberto, riunitosi lo scorso venerdì 26 gennaio, ha trovato ampia convergenza su uno dei nomi emersi sia dal percorso partecipativo iniziato già da fine 2022, e intensificatosi negli ultimi mesi del 2023, che dall’Assemblea degli iscritti di sabato 13 gennaio, che aveva ratificato una rosa di nomi auspicando si giungesse ad una proposta unitaria o in alternativa si tenessero primarie aperte.

Il percorso partecipativo è stato condotto da un gruppo di lavoro costituito con il mandato di raccogliere proposte programmatiche, incontrando persone, membri di associazioni nonché iscritti al PD, i quali si sono espressi sulla Spilamberto di domani e sui possibili profili per la futura squadra amministrativa. Grazie ai preziosi spunti emersi il Partito Democratico di Spilamberto ha potuto unirsi sul nome di Massimo Glielmi, attuale assessore all’ambiente e allo sport, come futuro candidato a Sindaco del Comune di Spilamberto.

L’intento dell’Assemblea è stato quello di proporre un nome che possa rappresentare un elemento di continuità con il lavoro svolto dalla Giunta Costantini e con le forze che sostengono l’attuale maggioranza in Consiglio, ma che non risultasse autoreferenziale, e che fosse anzi aperto ad iniziare un nuovo ciclo per il paese, con l’auspicio di coinvolgere anche forze ad oggi esterne all’attuale lista civica di centro-sinistra. A lui spetterà dunque il compito di guidare una lista civica che sia sostenuta da molteplici forze partitiche e civiche presenti in paese insieme al PD di Spilamberto.

Niccolò Morselli, segretario del PD Spilamberto, ha commentato: "In questi mesi abbiamo fatto un percorso aperto, trasparente partecipato insieme ai diversi mondi che compongono la nostra comunità e che non sempre si ritrovano in questo o quel partito. Come PD abbiamo ascoltato non solo i vertici del nostro partito, ma tutta la base, invitando l'intera assemblea dei nostri iscritti ad esprimersi sulla candidatura di Glielmi. Sono molto contento perché la sostanziale unità su Glielmi dimostra che il profilo individuato potrà godere del sostegno leale di ciascuno di noi nel cammino che ci porterà alle elezioni e speriamo ad altri cinque anni di buona amministrazione per il bene di Spilamberto".

Glielmi ora è pronto alla sfida:"Grazie per la fiducia che avete riposto in me, ne sono onorato. Sono cresciuto a Spilamberto, qui ho costruito la mia famiglia e il mio lavoro. Qui ho giocato a calcio con gli amici, qui ho fatto volontariato nell'associazionismo sportivo e qui ho iniziato il mio servizio come amministratore pubblico in consiglio comunale cinque anni fa e oggi in Giunta, seguendo sport e ambiente. C'è molto da fare, per questo ci dobbiamo mettere subito in ascolto della nostra comunità, cosa che farò con passione per disegnare con entusiasmo insieme a chi vorrà partecipare alla Spilamberto di domani, quella in cui cresceranno i nostri figli. Questa comunità mi ha dato tanto ed è per me venuta l'ora di mettermi a disposizione con spirito di servizio per poterle restituire il più possibile. Mettiamoci subito all'opera, io ci sono. Grazie!"