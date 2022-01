Mattarella bis, Presidente della Repubblica eletto per il secondo mandato

Al termine di sei giorni e otto votazioni, il tredicesimo Presidente della Repubblica è Sergio Mattarella. Ancora lui, per un bis che nella storia repubblicana ha un solo precedente, quello di Giorgio Napolitano.

All'ottavo scrutinio, l'assemblea dei grandi elettori ha tributato 505 voti a Sergio Mattarella che viene rieletto presidente della Repubblica. Il lungo applauso dei grandi elettori ha accolto il responso - ancora parziale - dell'aula.

Alla fine dello scrutionio, il totale dei voti è arrivato a 759 per Sergio Mattarella, non battendo il record di Sandro Pertini che, nel 1978, ne aveva presi 832 al sedicesimo scrutinio. Ma Mattarella ha superato Francesco Cossiga di misura che, nel 1985, aveva preso 752 voti. Quindi Mattarella nella sua rielezione risulta il secondo presidente più votato nella storia della Repubblica.

Dopo giorni di profonda empasse, i gruppi politici hanno provato a ricompattarsi intorno alla fiugra del presidente uscente. Oggi pomeriggio quindi i capi dei gruppi parlamentari sono saliti al Colle per andare a parlare proprio con il Capo dello Stato e chiedergli un sacrificio: quello di restare. Anche i presidenti di Regione, come accadde nel 2013 con Giorgio Napolitano, si sono recati al Quirinale per chiedere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la disponibilità alla rielezione. Mattarella si è detto disponibile: "Farò del mio meglio" ha detto.

Nei minuti successivi alla notizia della rielezione, Sergio mattarella ha commentato: "Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati regionali per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l'elezione della presidenza della Repubblica, nei giorni dell'emergenza che stiamo ancora attraversando, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste considerazioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e devono prevalere su considerazioni e prospettive personali". Così il presidente della Repubblica