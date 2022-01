Bassa. Mattia Veronesi eletto presidente dell'Unione dei Comuni

E' il finalese Mattia Veronesi il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord. Il giovane esponente del Movimento 5 Stelle aveva recentemente tentato l'elezione a sindaco nel suo comune, ottendendo il posto in Consiglio Comunale e venendo eletto successivamente anche in Consiglio Provinciale.

"Un traguardo importantissimo, un incarico pesante ed importante per me, per il Movimento che dimostra di entrare nelle istituzioni in maniera seria, ma anche per tutta la nostra comunità - ha commentato Veronesi - Abbiamo la necessità di riportare il nostro Paese al centro della vita dell'Unione e della Provincia, perché da lì passeranno i fondi del pnrr. Intercettare quei fondi è un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale, e vogliamo portarlo a termine. Dobbiamo uscire da due grandi crisi, quella sanitaria e quella della riorganizzazione dell'Unione, saranno mesi, forse anni duri. Ma con l'impegno di tutti, oltre le bandiere e i personalismi, possiamo uscirne più forti".

Paolo Negro, capogruppo Liste Civiche Pd Bassa modenese, ha commentato l’elezione evidenziando il sostegno determinante dei democratici, che avrebbero avuto i numeri per eleggere un esponente di centrosinistra, ma hanno fatto ircadere la scelta su Veronesi, che per altro già si era alleato con la sinistra progressista alle ultime Amministrative.

“L’Unione dei Comuni, nonostante la Mirandolexit perseguita dalla Lega, rimane l’ente chiamato a rappresentare gli interessi generali della Bassa modenese. Oggi abbiamo proposto e votato presidente del Consiglio dell’Unione Mattia Veronesi, esponente dei 5 stelle, nonostante il centrosinistra avesse ora i numeri per eleggere un proprio esponente. Il senso è quello dell’allargamento della corresponsabilità istituzionale, in una fase importante di riorganizzazione e rilancio dell’Unione della Bassa Modenese. Obiettivo politico che passa anche dal ruolo del Consiglio dell’Unione e dal confronto ampio fra le forze politiche, allargando e chiamando tutti ad un’assunzione di responsabilità”.