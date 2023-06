Medolla. Jenni Cinquegrana nuova assessora a Politiche educative e scolastiche

Jenni Cinquegrana è la nuova assessora del Comune di Medolla. Classe 1993, ventinove anni, insegnante, consigliera comunale del gruppo di maggioranza, a lei vanno le deleghe a Politiche educative e scolastiche, Educazione ambientale, Cultura, Relazioni internazionali e scambi intercomunali, Pari opportunità, Assessorato alla gentilezza.

”Ringrazio il sindaco per aver riposto fiducia nella mia persona – il primo commento della neo assessora – Colgo questa esperienza, prima di tutto, come un'opportunità di formazione personale. Quotidianamente svolgo un servizio per la comunità più giovane, lavorando come insegnante nella scuola pubblica. Sono entusiasta e onorata all'idea di portare il mio bagaglio di competenze al servizio di tutta la comunità medollese”. “Il nuovo assessorato guarda avanti – il commento del sindaco Calciolari – sia come deleghe, sia come profilo della nuova assessora, che ringrazio per la disponibilità. Sono certo che in quest’ultimo anno di mandato raggiugerà obiettivi di rilievo, con il supporto di tutta la squadra”.

La nomina della nuova assessora è coincisa con una ridistribuzione delle deleghe agli altri componenti della Giunta: alla vicesindaca Graziella Zacchini vanno Politiche sociali, Lavoro, Politiche abitative, Rigenerazione urbana, Legalità e sicurezza, Comunicazione istituzionale, Terzo Settore, Partecipazione attiva e patti di collaborazione, delega che comprende welfare generativo, disabilità e inclusione; a Franca Paltrinieri Bilancio, Politiche tributarie, Personale, Ambiente ed energia, Spazio pubblico bene comune, Smart City; a Stefano Bonfatti Sport, Tempo libero, Attività produttive e promozione attività del centro, Patrimonio e manutenzioni, Mobilità e viabilità; il sindaco Alberto Calciolari, oltre alle funzioni non espressamente delegate, ha trattenuto a sé le deleghe a Urbanistica, Ricostruzione, Lavori pubblici.