Zona rossa, il sindaco di Sassuolo: "Buon senso finito, d'ora in poi multe"

Nel consueto video rivolto ai cittadini sassolesi, il sindaco Gianfrancesco Menani lancia un messaggio molto chiaro:“Con l’ingresso in zona rossa le regole da rispettare sono molto più stringenti ma è

indispensabile farlo, ne va della nostra incolumità. Con la chiusura delle scuole si liberano molte pattuglie di Polizia Municipale dai servizi presso i plessi scolastici, verranno utilizzate per fare controlli: il buon senso è finito, ne ho usato anche troppo, d’ora in poi faremo le sanzioni a chi non rispetta le regole”.

"Fare sanzioni è doloroso anche per un amministratore, m ora dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità". E’ questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal Sindaco all’indomani dell’ingresso in zona rossa della provincia di Modena, video disppnibile sul canale Youtube dell'amministrazione sassolese.