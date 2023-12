Amministrative 2024. Menani si ricandida, ma gli alleati di centrodestra frenano

“Apprendiamo da un comunicato stampa di Menani la notizia dell’annuncio di essere l’unico candidato per tutto il centro destra alle prossime elezioni amministrative del 2024. Come partito capofila del centro destra, sta lavorando per costruire una coalizione unita che possa confermarsi alla guida di un Comune così importante per l’intera Provincia di Modena, ma ad oggi non ci risulta questa convergenza univoca sul nome di Menani".

E' quanto evidenzia Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale Fratelli d’Italia, dopo la nota stampa in cui l'attuale sindaco di Sassuolo si è di fatto autocandidato per un secondo mandato in vista della Amministrative del giugno 2024. Ha scritto Menani, replicando ad una diatriba con la consigliera Giulia Pigoni (Italia Viva): "Mi dispiace per le sue ambizioni e le sue speranze: il centro destra a Sassuolo non è diviso su nulla: siamo uniti nei programmi, nelle idee per la città e lo saremo anche alle elezioni, dove io sarò il candidato e dove vinceremo".

Parole che non sono piaciute agli alleati dello schieramento, all'interno del quale è noto come a Sassuolo esistano da tempo frizioni. Pulitanò sconfessa quindi Menani: "I profili che sono al vaglio della coalizione sono diversi e pur non escludendo a priori la ricandidatura dell’attuale Sindaco, serve ancora una riflessione profonda per decidere chi sarà la persona più adatta a guidare il centro destra alla prossima sfida elettorale”.

Anche la Consigliere Capogruppo e storica figura di riferimento di Forza Italia Sassuolo Claudia Severi interviene nel dibattito: "Tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega non c'è, e non deve esserci, nessuna divisione, perché questo è l'elemento fondante alla base della ricerca, in corso, e dell'individuazione prossima del candidato migliore da offrire alla città. La autocandidatura di Francesco Menani oggi non fa parte di questo percorso condiviso che, per Forza Italia, rimane invece obiettivo irrinunciabile".

L'azzurra spiega: "È in atto un confronto aperto e leale nel centro destra che non esclude il candidato uscente, ma nel quale si stanno individuando anche ipotesi alternative, capaci di interpretare al meglio quelle soluzioni, anche innovative, che vogliamo offrire alla città. Ci sono varie ipotesi in campo. Il percorso è in divenire".