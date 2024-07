Skipass, Mezzetti guarda avanti: "Ora manifestazioni di promozione non solo invernale"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Bisogna fare una premessa ed essere estremamente sinceri, senza prendere in giro nessuno. Nel 2024 i sistemi delle Fiere, per essere competitivi, devono lavorare sulla costruzione di reti ampie che siano in grado di garantire sostenibilità economica e competitività. Basti pensare che una Fiera per essere sostenibile deve avere un fatturato almeno di 30 milioni di euro all’anno. Dal momento che le Fiere sono enti economici e devono operare sulla base di questa logica, la difesa della dimensione localistica delle Fiere comporterebbe inevitabilmente un enorme sacrificio di risorse da parte degli enti locali pubblici. Sacrificio che, comprensibilmente, Comuni e Province non possono sobbarcarsi con i loro attuali bilanci. Ecco perché la scelta fatta a suo tempo sulla Fiera, oltre che inevitabile per legge, era giusta nella prospettiva di fare asse con un polo fieristico più ampio".

E' uno sguardo molto realista quello di Massimo Mezzetti, neo sindaco di Modena, sul tema dell'annullamento di Skipass, manifestazione fieristica che per trent'anni è stato un punto di riferimento del settore.

Mezzetti scansa quindi le polemiche e aggiunge: "Prendo atto – seppure con rammarico e preoccupazione per il legame della manifestazione con il territorio - della decisione di Bologna Fiere, volontà già comunicata alla precedente amministrazione. Sono motivazioni di natura economica quelle che hanno portato alla determinazione di annullare Skipass, manifestazione che da anni era in difficoltà economica e finanziaria e che da tempo registrava un crescente disinteresse da parte degli stessi espositori, a seguito anche del cambiamento profondo della tipologia di frequentazione del nostro Appennino".

"Va quindi colta questa brutta notizia come occasione per elaborare una nuova strategia che sia utile a tutti, dalla nostra Fiera all’intera provincia modenese e segnatamente ai Comuni montani - conclude il sindaco - Per questo motivo l’idea di portare in città uno o più eventi che promuovano un turismo non più legato strettamente alla stagione invernale, ma a un’esperienza che duri tutto l’anno, è una buona base su cui iniziare un lavoro condiviso, anche per cogliere gli ottimi risultati dell’afflusso turistico a Modena e metterli a disposizione di un percorso di rinascita dell’Appennino".

Usa invece toni decisamente più duri il Presidente della Procvincia di Modena Fabio Braglia: "E’ molto grave, per tutto il territorio modenese, la perdita della fiera Skipass, un appuntamento che da trent’anni è diventato il riferimento per la promozione turistica locale e che rappresentava una vetrina prestigiosa per far conoscere la nostra montagna e le nostre eccellenze, in tutto il Paese. Non comprendiamo quindi la decisione di Bologna Fiere di sopprimere un evento così strategico, se non per questioni “contabili”, ma che nulla hanno a che fare con la crescita e la strategia della comunità locale".

Per Braglia è "allarmante che una decisione così strategica per l’intera provincia modenese sia stata presa senza aver pianificato alternative e strategie, con gli amministratori locali e con gli operatori di settore, in un periodo di forte cambiamento dell’offerta turistica che vede i Comuni montani impegnati nella progettazione di politiche di sviluppo e rilancio della montagna, anche grazie al recente riconoscimento dell’Appennino modenese come Area interna che consentirà ai 18 Comuni montani di beneficiare di risorse per oltre 11 milioni di euro proprio per queste azioni".