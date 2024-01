Il Pd di Modena punta tutto su Massimo Mezzetti, è lui il candidato sindaco

Nessuna sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia. Ieri sera l’Assemblea comunale del Partito Democratico di Modena ha approvato all’unanimità il nome di Massimo Mezzetti quale candidato sindaco per le Amministrative del prossimo 9 giugno. Il nome dell'ex assessore era circolato da ormai qualche settimana come quello capace di fare sintesi all'interno del partito, forse perchè proveniente proprio da fuori il partito. Mezzetti, con un passato nei Democratici di Sinistra, non ha mai formalmente aderito al Partito Democratico, collocandosi infatti tra le forze progressiste più a sinistra del PD.

Intorno alla sua figura - sicuramente autorevole e forte di una lunga esperienza come amministratore - si è quindi consolidato il consenso dei circoli cittadini, pur con qualche malumore. Non è infatti un mistero come fossero in molti ad ambire alla candidatura, specialmente tra le generazioni più giovani che speravano in un ricambio. La scelta è invece ricaduta su una figura che per caratteristiche ed età ricalca quella del sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, e che si innesta con grande continuità nel solco dell'ultimo decennio di amministrazione.

Un passaggio chiaro avvenuto anche nel discorso di Muzzarelli in Assemblea, il quale ha evidenziato come "nel processo di costruzione del programma di governo con la coalizione occorre mettere a valore i piani e gli atti di programmazione votati e sostenuti dal Partito Democratico nella corrente consiliatura".

Romano ma trapiantato a Modena, Mezzetti (61 anni) è stato segretario del Pds negli anni '90, poi assessore e consigliere comunale fino al 2004. Assessore in Regione nel corso del primo mandato di Stefano Bonaccini, attuale presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione culturale modenese Ago, direttore generale di Biografilm Festival. Ora è chiamato nuovamente ad una sfida politica, forse la più significativa della sua carriera politica.

Il nome di Massimo Mezzetti, oltre a mettere d'accordo le correnti interne al PD, è anche strategico per consolidare l'alleanza con le forze di sinistra, che più volte hanno fatto emergere attriti con i dem su diversi temi. Dal voto dell'Assemblea si passerà ora al dialogo con gli alleati: la proposta di Mezzetti sarà sottoposta alla coalizione, dove ha per altro già riscosso consensi informali. Quanto grande sarà il perimetro della coalizione resta ora il nodo cruciale da sciogliere in vista del voto.