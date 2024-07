Sicurezza, Mezzetti individua 5 zone da mettere sotto controllo: "Ma serve certezza della pena"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

“Rivolgo alla nostra concittadina aggredita solidarietà e auguri di pronta guarigione ma so che la ferita della paura è quella che rimane più a lungo", così Massimo Mezzetti dopo l'episodio che ha visto una donna costretta alle cure al pronto soccorso per una ferita riportata a seguito del lancio di un ramo da parte di un minore straniero.

Mezzetti affronta quindi il tema della sicurezza: "La settimana prossima ci confronteremo con il nuovo Prefetto all'interno del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Nella prima riunione alla quale avevo partecipato dopo l'elezione, ho fatto presente l'esistenza a Modena di almeno cinque zone della città che presentano particolari criticità e che, messe sotto controllo costantemente, porterebbero alla risoluzione di parte dei nostri problemi. Fra queste c'è proprio l'area prossima alla stazione ferroviaria dove si è verificato questo ultimo episodio".

Il sindaco si spinge però oltre: "In questo quadro ribadisco un tema che ho già affrontato nel mio discorso d'insediamento, quello della certezza della pena. È difficile accettare il fatto che chi delinque e viene fermato o arrestato sia di nuovo messo in libertà dopo poche ore. Ciò genera frustrazione negli operatori delle Forze dell'Ordine e sfiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni. Quando dico questo non penso solo al carcere come strumento di repressione ma alla possibilità di ricorrere a forme alternative di punizione e rieducazione. Su questo tema mi aspetto un confronto costruttivo con le istituzioni preposte per fare tutti uno scatto in avanti nell'interesse dei cittadini modenesi”.

Sul tema interviene anche l'opposizione con il copogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini, che enfatizza: "Un episodio gravissimo che si aggiunge ad una lista sempre più folta di atti figli di un’incomprensibile violenza presente nella nostra città che non deve in nessun modo essere ignorata. È bene ricordare che sono stati registrati nell’ultimo anno due omicidi oltre a numerose aggressioni a qualsiasi ora, spesso in pieno giorno e spesso senza alcun apparente motivo. Occorre attuare una presa di coscienza necessaria da parte dell’Amministrazione, in discontinuità con quanto fatto dalla precedente gestione, per quella che è una battaglia che deve interessare ogni livello di ogni istituzione presente in città"

Negrini aggiunge: "Chiederemo all’Assessore Camporota, non appena assumerà l’incarico, quali saranno le linee di indirizzo che reputerà necessario mettere in campo per i nostri uomini e donne della Polizia Locale anche sulla base della sua esperienza e nei rapporti istituzionali tra le parti. Inoltre ho proceduto ad inviare una richiesta di incontro al nuovo Prefetto così da poter, oltre a recapitare un benvenuto e un augurio di buon lavoro da parte di Fratelli d’Italia, avere la possibilità insieme ad una delegazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di dialogare su quella che è la situazione presente nella nostra città".