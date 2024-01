Elezioni 2024. Candidato Pd cercasi, Massimo Mezzetti in pole position

Il Pd a Modena sembra aver individuato una soluzione sul candidato sindaco da schierare verso le comunali del 9 giugno. Ad accantonare l'ipotesi delle primarie di coalizione, nonostante i diversi aspiranti interni già al lavoro sulle firme, è un profilo 'esterno' che sta prendendo ormai definitivamente quota: quello del 61enne Massimo Mezzetti.

Romano ma maturato a Modena, Mezzetti è stato segretario del Pds negli anni '90, poi assessore e consigliere comunale fino al 2004. Assessore in Regione nel corso del primo mandato di Stefano Bonaccini, attuale presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione culturale modenese Ago, direttore generale di Biografilm Festival.

Anche se oggi non ha la tessera del Pd in tasca - nonostante una vita nel Pci-Pds-Ds e poi per qualche anno in Sinistra Ecologia Libertà - Mezzetti sembra tuttavia la figura in grado di mediare la disputa interna al Pd.

Dalla segreteria cittadina dem riunita ieri sera, che era stata rimandata a sua volta dopo mesi di tira e molla, è emerso che si sarebbe dovuta fermare la corsa dei vari possibili aspiranti a candidato tra i dem già in municipio (dal vicesegretario cittadino Diego Lenzini al possibile ticket Giulio Guerzoni-Ludovica Carla Ferrari, passando per il 'primo' profilo di tutta la vicenda Andrea Bortolamasi). Troppe divisioni e troppi rischi, nell'opzione primarie, per un partito negli ultimi anni sempre molto 'vivace' al suo interno. Invece, ora la soluzione Mezzetti può rasserenare i piani alti del partito, se è vero che negli ultimi tempi anche la segretaria Elly Schlein, dopo il governatore Stefano Bonaccini, stava cominciando a preoccuparsi seriamente del 'nodo Modena'.

Anche i cattolici dem, da Francesca Maletti in giù, sembrano apprezzare sempre più come possibile candidato Mezzetti, in particolare da quando è iniziato il suo disgelo col sindaco in carica (da due mandati) Gian Carlo Muzzarelli. Proprio con quest'ultimo, domani o domenica, Mezzetti dovrebbe vedersi per blindare definitivamente un accordo prima degli annunci ufficiali.

Il diretto interessato avrebbe fatto sapere a chi gli sta vicino che non dirà nulla, in nessun senso, fino a quando non ci sarà nulla di ufficiale sul suo conto. Lo stesso riserbo viene mantenuto anche per scaramanzia in tutti i circoli, in queste ore, nonostante il malumore degli ultimi giorni.