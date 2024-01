Massimo Mezzetti candidato sindaco, l'endorsement di Muzzarelli e Bonaccini

Una volta si sarebbe passati attraverso le elezioni primarie, oppure dalle Assemblee nelle sedi di partito. Oggi basta una fotografia postata sui social, che - a discapito della didascalia "Senza parole..." che l'accompagna - dice in realtà molto di più di quanto finora formalmente comunicato dal Partito Democratico e dai suoi esponenti in questi mesi di avvicinamento alle elezioni comunali del 9 giugno. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha infatti postato una foto del pranzo casalingo insieme a Massimo Mezzetti, ormai "incoronato" prossimo candidato del centrosinistra alla carica di primo cittadino.

Il nome di Mezzetti era già emerso come la più probabile delle soluzioni ai conflitti interni al Partito Democratico modenese: l'ex segretario del Pds cittadino e già assessore comunale e regionale, infatti, pur non essendo iscritto al Pd sembra la figura capace di fare sintesi.

Lo stesso Presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha speso parole di elogio in merito alla candidatura di Massimo Mezzetti: "Se il nome fosse quello il suo, da parte di chi come me l'ha avuto come assessore nella prima giunta regionale, tra il 2014 e il 2020, posso solo confermare che si tratta di uno straordinario amministratore pubblico e sarebbe una scelta importante di una persona di grande qualità. Decideranno gli organismi del Pd, anche se il percorso instradato mi pare stia andando in una direzione positiva".

A margine di una iniziativa nella sua Campogalliano, Bonaccini ha aggiunto: "Chi dovrà succedere a Giancarlo Muzzarelli non avrà un compito facile, perché Muzzarelli è stato ed è un grande sindaco. Bisognerà dare continuità all'ottimo lavoro che lui e quelli che hanno collaborato con lui hanno fatto", riconosce il governatore. "Il fatto che si possa arrivare a un candidato unico può essere importante dal punto di vista del messaggio ai cittadini, cioè che il Pd e la coalizione di centrosinistra sono uniti. Gli avversari non devono essere in casa nostra, ma a destra", avverte.

Resta ora da capire cosa accadrà giovedì prossimo, 18 gennaio, data in cui è convocata l’Assemblea cittadina del PD di Modena che concluderà con un voto il percorso di scelta del candidato sindaco del PD alle eventuali primarie di coalizione del centrosinistra.

Questa la proposta, approvata a larghissima maggioranza dalla segreteria e dal coordinamento dei segretari di circolo, che si sono riuniti nella serata dell’11 gennaio. "La strada dell’unità può essere percorsa attraverso l’individuazione di un candidato unico, garante della coesione e in grado di raccogliere il sostegno di larghissima parte del partito, dal gruppo dirigente agli iscritti - aveva dichiarato la segretaria comunale del PD Federica Venturelli - Unità del partito e candidato unico ci permetteranno di concentrarci sui reali bisogni della città, il cui bene viene per noi prima di tutto".