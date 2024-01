Anche il Ministro degli Esteri ucraino condanna l'evento filorusso di Modena

L'eco dell'iniziativa modenese del 20 gennaio - una mostra/conferenza sulla "rinascita" di Mariupol dopo l'invasione e la conquista da parte della Federazione Russa - sta avendo larga eco anche fuori dall'Italia. Il caso è giunto fino alle orecchie del Governo ucraino, che è intervenuto per voce del Ministro degli Esteri Oleh Nikolenko. La dichiarazione è stata riportata sulla testata Ukrainskaya Pravda, definisce l'evento modenese "una provocazione" legata alla propaganda russa.

"A livello ufficiale, l'Italia sostiene fortemente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. E ci aspettiamo che questo evento propagandistico provochi una reazione adeguata", ha osservato Nikolenko, il quale avrebbe anche dato incarico all'Ambasciata ucraina in Italia di protestare ufficialmente.

Con il passare delle ore si levano sempre più critiche nei confronti dell'evento e dell'Amministrazione Comunale, che secondo molti dovrebbe revocare la concessione della sala di via Viterbo (sala di proprietà comunale in affitto per eventi pubblici) all'Associazione Culturale Russia Emilia Romagna".

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha dichiarato a riguardo: "Respingo con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione dell’appuntamento annunciato per il 20 gennaio in una sala civica di un Quartiere della città, noleggiata per l’occasione da un’associazione culturale. Il Comune di Modena non sostiene in alcun modo iniziative che offrono una lettura filo-russa del conflitto in corso in Ucraina che ha avuto origine, lo voglio ribadire ancora una volta, con l’invasione nel 2022 da parte della Russia. Non c’è alcun patrocinio del Comune e nessuna forma di sostegno, tantomeno economica, a questo appuntamento per il quale l’associazione ha sottoscritto l’impegno previsto dal regolamento comunale a condividere i valori sanciti dalla Costituzione e dalla Repubblica Italiana e, segnatamente, il divieto di professare e/o praticare ideologie e comportamenti fascisti e razzisti. Un impegno che auspichiamo venga rispettato pienamente. Ricordo inoltre che l’Amministrazione comunale è impegnata nell’accoglienza dei profughi ucraini e, insieme a tante associazioni del territorio, in iniziative a favore della pace".

Nel frattempo sul web si assiste ad una mobilitazione che potrebbe portare anche ad azioni di protesta in città in concomitanza con l'evento, che per altro gli organizzatori hanno reso a "numero chiuso", in virtù del forte interesse che ha suscitato. L'accesso sarà quindi possibile solo a chi si iscriverà contattando l'organizzazione.