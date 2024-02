Il Ministro Lollobrigida a Cavezzo incontra i rappresentanti degli agricoltori

Nel tardo pomeriggio del 23/02 il Ministro per le Politiche Agricole e Sovranità Alimentare On. Francesco Lollobrigida ha fatto tappa a Cavezzo. Accompagnato dai due parlamentari modenesi di Fratelli d'Italia, Barcaiuolo e Dondi, e dai rappresentanti locali del partito, presso il Municipio ha incontrato i rappresentanti delle quattro principali associazioni del mondo agricolo (Coldiretti, Cia, Confagricoltura e CoopAgri).



Il Ministro ha sottolineato "la costante presenza ed azione dell’Esecutivo ed in particolare del suo dicastero su temi di stretta attualità quali il taglio dell’Irpef agricolo e la promessa di farsi ancora portavoce in Eu affinché le filiere agricole siano tenute in sempre più alta considerazione". Importanti le rassicurazioni sul Made in Italy e nei confronti di altri Paesi Eu con cui l’agricoltura italiana si deve confrontare garantendo una filiera di qualità come la coltivazione delle pere, una vera eccellenza di Cavezzo e zone limitrofe.

È stata portata all’attenzione di Lollobrigida il recente problema delle gelate tardive che hanno messo a dura prova le colture locali, e sotto tale profilo è stato evidenziato lo stanziamento di 230 milioni per le campagne assicurative 2022 e 2023, nonché la previsione del nuovo Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura, che "consentirà di garantire una più efficace e trasparente gestione delle risorse pubbliche e di promuovere coperture sempre più aderenti alle esigenze del settore e di ridurre i prezzi delle polizze per gli agricoltori". Inoltre è stato anticipato che già per la campagna assicurativa 2024 verrà proposta una polizza base catastrofale per tutti gli agricoltori operante in sinergia con il Fondo Agricat e sarà sostenuta attraverso il Fondo di riassicurazione gestito dall'ISMEA.

Il Ministro ha anche evidenziato l'immediata risposta ai danni da gelata stanziando 18 milioni di euro per il comparto, ai quali si aggiungeranno da 20 milioni di euro per la cambiale agraria proprio per il settore ortofrutticolo.



Successivamente, accompagnato dal Senatore Barcaiuolo, Lollobrigida ha incontrato Stefano Venturini, attuale consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, candidato sindaco a Cavezzo per tutto il centrodestra alle prossime elezioni amministrative.