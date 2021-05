Mirandola, Azzolini “Collegare le frazioni alla Ciclovia del Sole”

Sfruttare la Ciclovia del Sole come una sorta di “dorsale” e collegare ad essa tutte le frazioni attraverso nuove ciclabili, in modo da creare connessioni dirette con il capoluogo.

È questa la proposta avanzata dal Partito democratico di Mirandola.

Ecco la nota del segretario Pd Marzo Azzolini:

“La realizzazione della Ciclovia del Sole è una grande occasione per costruire una rete di ciclabili che uniscano le frazioni al capoluogo e per favorire un cicloturismo interessato a visitare la zona delle Valli mirandolesi. La proposta che avanza il Partito democratico di Mirandola è quella di considerare la Ciclovia del Sole nel tratto mirandolese come una sorta di "dorsale" alla quale congiungere le ciclabili che partono dalle frazioni e si collegano al capoluogo. Collegare Tramuschio alla Ciclovia, poi San Martino Spino e Gavello fino a Quarantoli, inoltre una ciclabile da Confine, Ponte San Pellegrino e Mortizzuolo che si inserisca nella Ciclovia e infine collegare San Giacomo Roncole attraverso la Chico Mendes e viale Gramsci: questo significherebbe costruire una rete connettivale che unisce e compatta tutto il territorio comunale. Una prima progettazione di massima era stata realizzata dall'Amministrazione precedente attraverso un incarico esterno. Serve quindi completare la progettazione, ma servono anche investimenti importanti da parte del Comune e la capacità da parte dell'Amministrazione di partecipare a bandi regionali ed europei per acquisire finanziamenti pubblici. Noi vogliamo partire da lì per ridare visibilità alle comunità frazionali dimenticate e per garantire una forte connettività delle frazioni al capoluogo di Mirandola. Nelle prossime settimane vogliamo incontrare le comunità frazionali per discutere con loro questa nostra proposta”.