Mirandola: è Anna Greco la nuova Segretaria del Circolo Pd ‘Sassoli’

L’Assemblea degli iscritti del Partito Democratico ha eletto come nuova Segretaria del circolo PD Sassoli di Mirandola la Dott.ssa Anna Greco, da sempre impegnata sulle tematiche dell’ambiente e del territorio, sia con ruoli amministrativi che all’interno di associazioni e della società civile.

Questo il commento della neo Segretaria: “Ringrazio democratiche e democratici di Mirandola che in larga maggioranza mi hanno accordato la propria fiducia come segretaria del Partito Democratico di Mirandola. Mi metto a disposizione in un momento difficile e faticoso, e proprio per questo penso che ognuno possa e debba fare la propria parte. È necessario che il Partito Democratico sia innovativo e si rafforzi; non possiamo però fare da soli, dobbiamo aprirci alle altre forze politiche di centro sinistra e alla società civile, coinvolgere e chiedere la partecipazione dei giovani, ascoltare e accogliere stimoli e suggerimenti per ridare slancio e ruolo a Mirandola che in questi anni è stata isolata e chiusa in se stessa”.

“Dobbiamo – continua Greco - mettere in campo nuove idee per il domani della nostra comunità, consapevoli degli ideali di società, socialità e coesione che ci guidano. Molte sono le azioni da intraprendere e le idee da promuovere per i servizi alla persona, per la sanità e la scuola, nel mondo del lavoro, per la casa e lo sviluppo sostenibile, portando avanti anche le sfide della riconversione energetica e dell’adattamento al cambiamento climatico, consapevoli che giustizia sociale e ambientale vanno di pari passo.”

Un sentito ringraziamento da parte di tutta l’Assemblea è stato rivolto al segretario uscente Marco Azzolini, che ha guidato per quattro anni il Partito Democratico di Mirandola in un periodo davvero complicato e irto di difficoltà, sia a livello locale che nazionale.